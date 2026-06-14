Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на саммите G7, – The Guardian

Во Франции 15–17 июня пройдет саммит G7. В нем примут участие, в частности, президенты США и Украины. Впрочем, личной встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп не планирует.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника администрации США.

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Чего ожидать от саммита?

Дональд Трамп примет участие в рабочей сессии G7 вместе с Владимиром Зеленским во Франции во вторник, 16 июня, однако отдельной двусторонней встречи между президентами США и Украины не запланировано.

Саммит G7 состоится 15–17 июня в Эвиане (регион Овернь-Рона-Альпы). В его рамках Трамп также проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

По словам одного из американских чиновников, который общался с журналистами на условиях анонимности, продвижение российских сил фактически остановилось. Он также добавил, что США заинтересованы в скорейшем завершении войны.

Кстати, ранее в СМИ писали, что лидеры, возможно, встретятся друг с другом в кулуарах.

Напомним, что на днях Владимир Зеленский провел ряд встреч с европейскими лидерами. По их итогам сообщалось, что Украина вместе с партнерами готовится к саммитам ЕС, НАТО и G7 и поддерживает постоянный диалог со США.

По словам главы государства, ключевые темы переговоров – усиление санкций против России и новые пакеты помощи Украине, прежде всего в сфере ПВО и дальнобойных возможностей. Президент подчеркивает, что угроза со стороны страны-агрессора носит долгосрочный характер: Кремль реализует затяжную антиевропейскую и антидемократическую стратегию и продолжает действовать в соответствии с ней.