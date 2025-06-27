Китай впервые пропустит саммит БРИКС: в чем может быть причина

Си Цзиньпин не поедет в июле на саммит БРИКС в Бразилию. Причины могут быть разными, но в любом случае это свидетельствует о том, что эта организация пока не является весомой для Китая.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что тот факт, что Си Цзиньпин не едет на саммит БРИКС, свидетельствует: для Китая БРИКС сейчас не является приоритетом. Китай перехватил лидерство в этой организации у России, которая только в первые годы после создания играла ведущую роль.

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На саммите будет отсутствовать не только Си Цзиньпин

Новый банк развития БРИКС был открыт именно в Китае. Владимир Путин недавно заявлял, что роль G7 уменьшается, зато БРИКС должен занять ключевую роль.

Поэтому и этот саммит – без Си Цзиньпина, я так понимаю, Владимира Путина там также не будет – сразу уменьшит свой вес и медийную, и политическую. Мы видим отношение к БРИКС со стороны лидеров двух крупнейших стран этой организации. Поэтому это даже хорошо, что сложилась такая ситуация. Это лишний раз свидетельствует о том, что не следует преувеличивать значение организации,

– сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что Си иногда может отказываться по политическим причинам от участия в тех или иных мероприятиях за рубежом. Так, он не поехал на саммит в Индию G20 в Индию, поскольку между Китаем и Индией есть определенные проблемы. Это была демонстрация того, что он не хотел присутствовать на территории страны, с которой есть сложности в отношениях. Тогда это был политический сигнал.

Бразилия же является очень близкой к Китаю. Тем более, Бразилия и Китай – авторы, хоть и уже подзабытого, мирного плана по Украине. Причины неприсутствия Си на этом саммите, скорее всего, имеют внутренний характер. Какие именно – можно будет узнать со временем.