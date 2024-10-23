На саммите БРИКС Россия попытается создать механизмы поддержки войны против Украины, – ISW

Война России против Украины продолжается третий год и агрессорка не собирается останавливаться. В Институте изучения войны считают, что она попытается создать механизмы поддержки противостояния.

На саммит БРИКС в Казань прибыли 36 мировых лидеров. В ISW считают, что Россия, наверняка, воспользуется этим как возможностью создать механизмы для усиления военных действий в Украине.

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Как Россия может это сделать

Среди тех, кто прибыл на саммит – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер Сербии Александр Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что такое БРИКС Это международный альянс, который объединил крупнейшие по площади и населению страны с развивающимися экономиками,. Акроним БРИКС имеет англоязычный аналог BRICS, содержащий первые буквы названий стран Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Российский президент Владимир Путин на полях саммита уже встретился с главой Китая Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Моди уже успел снова сделать заявление о необходимости найти "как можно быстрее" мирное решение войны России против Украины и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что, вероятно, Россия, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами. Возможно, агрессорка захочет заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине и одновременно смягчить влияние западных санкций.