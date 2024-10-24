России не удалось объединить страны БРИКС против Украины, – ISW

В Казани прошел саммит БРИКС. Аналитики Института изучения войны охарактеризовали эту встречу лидеров некоторых государств.

В декларации саммита БРИКС показывает, что Россия еще не получила международной поддержки и не создала альтернативной структуры безопасности, которой стремятся в Кремле. В документе война России против Украины упоминается всего один раз.

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Мирное урегулирование и дипломатия

В декларации саммита говорится, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН. В частности, также и в соответствии с положением об уважении территориальной целостности. Там также указано, что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения, которые предусматривают обеспечение мирного урегулирования войны путем переговоров и дипломатии.

В ISW отметили, что Украина действует в соответствии с принципами Устава ООН и признает его главным путем для достижения мира. Аналитики отметили незаконность российской войны с точки зрения международного права.

В МИД Украины отреагировали на Казанскую декларацию. В ведомстве отметили, что она демонстрирует неспособность России "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.

Кроме этого, она также показывает что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины.