Саммит БРИКС в Казани: как опозорился генсек ООН и какой хитрый план придумали Путин и Си

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В Казани (столице российской колонии Татарстан) проходит саммит БРИКС. Государство-агрессор всеми силами пытается выдать этот факт не за то, чем оно является на самом деле. В итоге Россия получила красивую картинку, но стратегических решений принято не было. Разоблачение "потемкинских поселков" – читайте в материале 24 Канала.

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Саммит БРИКС в Казани: что известно и какой интерес у Китая и России

Изначально БРИКС задумывался как переговорная площадка для экономик, которые стремительно растут, то есть вместе тянутся к так называемому "первому миру". Именно с такой идеей выступили 15 лет назад государства-основательницы организации – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Правда, искренними в этих желаниях были не все. Сейчас очевидно, что стараниями Китая и России БРИКС хотят превратить в орудие геополитики и на некий центр так называемого "Глобального юга".

Обратите внимание! Участниками 16-го Саммита БРИКС в Казани стали 36 мировых лидеров, а также генеральный секретарь ООН господин Гутерриш.



Сейчас БРИКС – это Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Однако декларируемой целью является расширение этого объединения. Но целью только России и Китая, в то время как Индия против увеличения количества членов Альянса и лоббирует схему введения особой категории стран-партнеров БРИКС, которые не будут иметь права голоса. Союзниками Индии в этом вопросе выступают ЮАР и Бразилия.

Китай увидел в БРИКС инструмент по достижению своей стратегической цели – глобального лидерства. А вот у России все проще – с помощью БРИКС Москва ищет легитимности и поддержки. Для этого Россия делает все, чтобы противопоставить БРИКС Западу или даже столкнуть и ввести в клинч.

Стоит признать, что частично эта стратегия сработала – благодаря БРИКС и другим подобным площадкам, таким как ШОС, России удалось избежать мировой изоляции, куда она попала из-за войны против Украины, а также ослабить эффект международных санкций. Значительную роль в этом сыграл политический патрон России – коммунистический Китай.

Тамошний лидер Си Цзиньпин на правах "старшего брата" сделал очень много, чтобы Путин не чувствовал себя изгоем и мог говорить, якобы Россию поддерживает большинство населения планеты, а враги россиян – на самом деле в меньшинстве. Это, конечно же, ложь, доказать которую можно, например, статистикой голосований за антироссийские и проукраинские резолюции в ООН. Однако российская пропаганда даже голоса тех, кто воздержался, подает как голоса за себя.

Мир претерпевает глубокие изменения, и международная ситуация хаотична. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится,

– Си Цзиньпин обещает в Казани Путину вечную дружбу.



Си и Путин во время саммита БРИКС в Казани / Фото росСМИ

Почему генсек ООН Гутерриш приехал к Путину на саммит БРИКС

Саммит БРИКС в Казани должен был стать триумфом Путина и очередным подтверждением, что никакой изоляции России нет, а наоборот все только и мечтают, чтобы пожать российскому диктатору руку. Над соответствующей картинкой Россия и Китай активно работали целый год, пытаясь всеми правдами и неправдами затянуть в БРИКС как можно больше стран.

А вишенкой на торте (точнее – на каравае, потому что встречали хлебом-солью, не исключено, что крадеными в Украине) стало прибытие в Казань самого генсека ООН господина Антониу Гутерриша, которому очевидно мало, что его объявили персоной нон грата в Израиле, он хочет подобной экзекуции еще и от Киева.

Гутерриш в Казани: смотрите видео

Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он лишь вредит репутации ООН,

– МИД Украины решительно осуждает демарш генсека ООН.

Но какими бы ни были регалии Гутерриша, он в Казани сыграл роль массовки и короля без короны, в то время как главными гостями Путина были полномочные лидеры.



Гутерриш, который едва не стал жертвой ракетного обстрела россиян во время визита в Киев, сейчас пробует путинский каравай / Фото росСМИ

Как Си и Путину не удалось убедить лидеров отказаться от доллара

Их вербовка происходила прежде всего стараниями Пекина. Впрочем, российская пропаганда кокетливо все смешала в кучу и очень гордилась, что в Казань летят новые лица из новых стран, которым просто жизненно необходимо присоединиться к БРИКС, а значит – одобрить политику России.

Таким образом Москва и Пекин устроили капкан, принцип действия которого заключался в том, что Китай заманивает, словно бабочек на огонь, новые страны в БРИКС под шумные обещания многочисленных экономических бонусов и просто подарков судьбы, ценой которых оказывается не только политическая поддержка, а фактическое присоединение к холодной войне на стороне агрессора.

Интересно! Заговор с целью свержения мировой гегемонии доллара, о которой вопила российская пропаганда, многих потенциальных членов напугал. Потому что оказалось, что дружба с Россией и ее патроном в новых реалиях означает вражду с их геополитическим противниками. И это уже было слишком, ведь большинство стран вполне устраивает нынешняя система международных валютных расчетов.



Им не надо придумывать новый SWIFT под названием BRICS Bridge, потому что они ни на кого не нападали и не находятся под международными санкциями (в отличие от России и Ирана), или не готовятся под них попасть из-за попытки захвата острова, который почему-то считает своим, хотя его автохтонное население вообще является представителями другой расы (да, речь о Тайване).

Разлого Страны БРИКС не поддержали инициативу Путина по коалиции против доллара

Кто из лидеров приехал, а кто проигнорировал саммит БРИКС

Неудивительно, что у многих приглашенных в Казань внезапно появились более важные дела, как, например, у:

президента Сербии Александра Вучича (визит в США вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен).

Причина занятости довольно проста – с сербским лидером провели активную работу те самые представители "коллективного Запада", которым удалось объяснить, что лучше побороться за вступление в ЕС и тихонько продавать снаряды для Украины, чем оказаться в изоляции из-за друга-агрессора. Показательно, что убедить Вучича пытались как Китай, так и Путин лично, но хитрый серб предложил российскому президенту лишь дружбу по телефону.

В итоге россиянам пришлось удовлетвориться присутствием президента Республики Сербской (автономия в составе Боснии и Герцеговины) господина Додика. Его визит стал показательным в контексте того, почему Босния и Герцеговина до сих пор не стала членом ЕС.

Большой подарок украинцам сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Тот целый год был очень активен и продвигал мирный план Си больше самого Си. Дошло до того, что идея фактической капитуляции Украины (которым и является китайский "мирный план") в какой-то момент превратилась в китайско-бразильскую и именно в таком статусе обсуждалась на дискуссионной площадке ООН.

Но внезапное падение в ванной собственной резиденции президента Лулы (78 лет, с кем не бывает) кардинально изменило планы бразильской делегации.

И вот Казань и БРИКС остались без "Б" (Бразилию в Казани представляет только глава МИД без права подписи). А это значит, что не будет красивых картинок сплошной поддержки России, а главное – фактически заблокированы все решения на уровне БРИКС, которые потом Россия могла бы тыкать миру в глаза.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также не против был не ехать в Казань, но из-за маскулинности турецкой политики не мог позволить себе "бразильскую схему", поэтому сделал хитрее.

Господин Реджеп пропустил начало Саммита, которому предшествовали встречи с Путиным, вместо этого турецкий лидер встретился со своим давним знакомым – бывшим послом в Турции, а ныне министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. И только после того, как были сверены часы, Эрдоган улетел в Татарстан.

Напомним, Турция и лично Эрдоган очень трепетно относятся к идеям пантюркизма, а российское колониальное владение с центром в Казани является важным элементом этого пазла.



При этом формально Турция с сентября находится в статусе страны, которая подала заявку на вступление в БРИКС, однако, все понимают, что это традиционные маневры Эрдогана и способ намекнуть ЕС, который заморозил евроинтеграцию Стамбула.

Также не мог не поехать в Казань индийский премьер Нарендра Моди. Но его присутствие разбавило антизападную риторику Путина и Си и показало другой путь – дружбу со всеми. Моди, который еще совсем недавно обнимался с Владимиром Зеленским в Киеве, теперь так же улыбался Путину. Хотя, возможно, таким образом он просто показывал России зубы. Потому что в итоге именно позиция Индии перечеркнула все глобальные планы Путина и Си.



Си, Моди и Путин во время саммита БРИКС / Фото росСМИ

Мы постоянно общаемся по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Мы считаем, что проблемы нужно решать только мирным путем. Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности,

– Нарендра Моди напоминает Путину о необходимости окончания войны.

Эти слова не завершили войну между Украиной и Россией, но по крайней мере завершили боевые действия для 85 граждан Индии, которых россияне заманили в свою армию и которые благодаря дипломатическому давлению Нью-Дели спасли свои жизни.

Но если Моди и Эрдоган по разным причинам не сумели отказать Путину, то у Саудовской Аравии это получилось, и довольно эффектно.

Это государство в последние годы попало в крепкие объятия Китая, который пообещал помирить саудитов с их крупнейшим врагом – Ираном. Пекину это стоило действительно многих усилий, но результат был достигнут – два ярых врага возобновили политический диалог. Иран получил уважение, а Саудовская Аравия – спокойствие. Ценой этого спокойствия должна была стать интеграция в БРИКС и "одобрение" действий Китая и немного России.

Но россияне "снова всех переиграли", когда начали угрожать предоставить йеменским хуситам свои противокорабельные ракеты "Оникс" из-за потенциального снятия ограничений для ударов ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Угроза вообще касалась "коллективного Запада", но обиделись в Эр-Рияде (и еще немножко в Каире).

Из-за разоблачения плана вооружения врагов Саудовской Аравии баллистическими ракетами запланированный визит был отменен.

Более того, сейчас Саудовская Аравия активно готовится к увеличению добычи нефти и соответственно существенного снижения ее цены на рынке. Для России, которая за счет нефти финансирует войну против Украины, такие новости – настоящий "черный лебедь".



Россияне на такую перспективу очень обиделись и даже убрали зеленый флаг Саудовской Аравии на церемонии открытия Саммита.

По техническим причинам не прибыла в Казань и делегация Кубы – там победил коммунизм, местные правители доцарствовались до того, что вышла из строя последняя электростанция и оставили весь остров и 10 миллионов человек без света, но с ураганом "Оскар".

Интересно, что аварии предшествовали обещания президента Мигеля Диаса-Конеля, что все со светом будет хорошо. А если нет света, то нет и полетов в Казань. Россияне, впрочем, из-за Кубы не слишком переживали и заменили ее на другого изгнанника – Венесуэлу и ее диктатора Мадуро. В таких случаях обычно говорят: "Шило на мыло".

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Что получила Россия от саммита БРИКС

В итоге Россия получила красивую картинку, но не получила выгодных для себя решений. Более того, замысел, который выносился как главный на Саммите, потерпел фиаско.

Индия, Бразилия и ЮАР не поддержали инициативу Путина по созданию BRICS Bridge и коалиции против доллара. Также лидеры трех стран высказались против превращения БРИКС в антиамериканскую организацию. К ним присоединились шейхи из ОАЭ.



Интернета нет, но вы держитесь – казанская версия / Скриншот из местных телеграм-каналов

Лучшим подтверждением провала амбиций России по изменению мировой финансовой системы и краха доллара стал тот факт, что делегациям участников Саммита пришлось использовать наличные для банальных бытовых вещей, потому что из-за санкций международные платежные системы в России не работают.

Как не работал и мобильный интернет в Казани – его на время проведения Саммита ретиво исключили, якобы из соображений безопасности. Также в городе запретили продажу алкоголя (чтобы чего не случилось), а в центр Казани не пускали старые машины, чтобы было "по-богатому".



Гордость российского автопрома все же прорвала границу / Фото росСМИ

После этого никаких иллюзий, что мы имеем дело с очередными "потемкинскими поселками", уже не может быть.