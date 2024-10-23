Путина лишь пристыдили: почему саммит БРИКС стал провальным для России

В российской Самаре проходит саммит БРИКС. Туда съехалось несколько важных для России мировых лидеров, однако многие проигнорировали встречу.

Впрочем, не это стало настоящим разочарованием для России. Ряд инициатив, которые предлагал Путин, с треском провалились. Подробнее о ходе саммита 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Почему саммит БРИКС стал провальным для России

В течение 22 – 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. Туда из-за травмы не смог приехать президент Бразилии, а также президент Сербии, заявив, что у него есть более важные встречи. Кроме того, отказался на встречу приехать и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Важным было не только начало саммита 22 октября, но и 21 октября. Тогда состоялась встреча на уровне министров финансов, где должны были определить основные цели – для чего они вообще собрались. Но эта встреча состоялась без некоторых главных министров, в частности Индии. Вероятно, встречу проигнорировали, потому что просто нечего было сказать", – объяснил Геннадий Гудков.

Что такое БРИКС

БРИКС – это прежде всего финансовый союз, задачей которого была якобы "защита" мировой торговли от диктата доллара и евро. Такую цель выбрал ряд стран, которые считали, что их экономики настолько мощные, что они должны иметь собственную финансовую систему. Прежде всего говорится о Китае, Индии и частично России.

Государствами-членами БРИКС являются Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Иран. Также есть 15 стран, которые подали заявление на вступление в альянс. Еще 17 стран выразили заинтересованность к присоединению к БРИКС.

Я считаю, что этот саммит закончился если не провалом, то просто ничем. Потому что на этой встрече ряд стран заявили, что они не выступают против доллара, а просто хотят дополнить международную платежную систему несколькими новыми валютами. Они в целом и осудили политическую часть, потому что Путин пытался показать, что война необходима. Но от этого все открестились, как черти от ладана,

– подчеркнул Гудков.

Как следствие, Индия, Бразилия и ЮАР не поддержали инициативу Путина по коалиции против доллара США.

Позиция Индии и итог саммита

Интересно, что премьер Индии Нарендра Моди и вообще сказал Владимиру Путину, что тот как можно скорее должен закончить "конфликт" в Украине и стремиться к установлению мира.

Да и вообще Индия довольно старается придерживаться нейтрального статуса, ее экономика является пятой в мире. Она также является геополитическим соперником Китая и во многом опирается на Запад.

На самом деле, если Индия строит демократию, подражая парламентской системе Великобритании, то непонятно, что она делает в "клубе" авторитарных государств. Как и Бразилия. Эти две страны как-то выпадают из логической цепочки в БРИКС,

– отметил Гудков.

К тому же Индия не поддерживает Путина в важном вопросе, ведь не хочет видеть превращение БРИКС в антиамериканскую организацию, где доминировали бы Россия и Китай.

"В целом саммит закончился "пшиком". Нельзя сказать, что он был провальным, для Путина это и вообще был бенефис. К нему приехал и товарищ Си (Цзиньпин – 24 Канал), и добрый дядюшка Моди, и другие лидеры, а Россия якобы может влиять на международные рынки. Но делом это не было подтверждено", – подытожил политик.