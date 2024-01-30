Лидеры ЕС на саммите отметят необходимость ускорить поставки Украине ракет, – Reuters
Источник:Reuters
Лидеры ЕС встретятся на саммите 1 февраля. Стало известно, что они планируют подтвердить свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине.
Речь идет о том, что лидеры Европейского Союза подчеркнут необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет для нашего государства. Об этом говорится в проекте решения саммита.
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Необходимость быстрее предоставлять ракеты Украине
Известно, что лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать поддержку Украине.
Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет,
– отметили в издании.
При этом проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в Европейский фонд мира, который используется для финансирования поставок оружия для Украины.
Члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущем качестве фонда в военной помощи Украине при этом Германия предлагает сосредоточить внимание на двусторонней помощи со стороны отдельных стран ЕС.
Идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках. Это означает что это все еще предмет обсуждения.
Основной темой саммита в Брюсселе станет попытка достичь соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на 4 года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.
Венгрия блокирует финансовую помощь: основное
- 14 – 15 декабря 2023 года в Брюсселе проходил саммит ЕС, на котором рассматривали важные вопросы, в частности, по поддержке Украины. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что он заблокировал выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
- Уже 29 января в Ужгород прибыл глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Он решил избежать четкого ответа на вопрос, касающийся разблокировки пакета помощи для Украины, которые Евросоюз до сих пор не смог выделить из-за блокирования Венгрии.
- Во время брифинга венгерский дипломат решил не уточнять, готово ли его государство по этому вопросу изменить свою позицию. В то же время он подчеркнул, что соответствующий вопрос не двусторонний между Венгрией и Украиной.
- 30 января стало известно, что Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро. При этом есть условие, позволяющее Венгрии ежегодно блокировать поставки помощи.
- По словам Орбана, компромисс состоит в том, что финансирование Украины одобрят при условии "если ежегодно будут решать или продолжать присылать эти деньги или нет".