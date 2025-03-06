Стала известна программа визита Зеленского на саммит в Брюсселе

В четверг, 6 марта, в Брюсселе состоится Специальный европейский саммит по содержательным гарантиям безопасности Украине. Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятии лично.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Как будет проходить визит Зеленского в Брюссель

Владимир Зеленский принял приглашение президента Евросовета Антониу Кошты и будет физически присутствовать в Брюсселе на саммите лидеров ЕС 6 марта.

Программа Зеленского в Брюсселе начнется со встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, планируются в том числе заявления для СМИ.

Около 12 часов утра Владимир Зеленский переместится в здание, где проходят встречи Евросовета, и встретится с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После того начинается внеочередное заседание лидеров Евросоюза, где Зеленский также участвует.

Уже после этого планируется встреча Зеленского с канцлером Австрии Кристианом Штокером, аудиенция с королем Бельгии Филиппом и встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

Какие планы имеет Европа на нынешний саммит

Лидеры Европы собираются, чтобы обсудить будущее Украины на фоне максималистского требования Трампа как можно быстрее заключить соглашение о прекращении войны России, пишет Euronews.

Они попытаются спрогнозировать единство и решимость в своей коллективной поддержке Украины и ответят на некоторые из самых насущных вопросов, например, какие гарантии безопасности может позволить себе предоставить ЕС, сколько дополнительных денег он готов выделить и как далеко он может пойти, чтобы компенсировать отсутствие Америки.

Также на Саммите может обсуждаться вопрос о назначении специального представителя Европы на переговорах, хотя на данном этапе короткого списка имен, скорее всего, не будет. В проекте выводов также упоминается совместный фонд, предложенный Верховным представителем Каей Каллас для быстрого увеличения летальных и нелетальных поставок в Украину, однако, вероятно, Венгрия наложит на него вето.