Есть положительные сдвиги: о чем говорят в кулуарах брюссельского саммита
В Брюсселе проводится саммит Европейского совета. На заседании лидеров ЕС онлайн выступил Президент Украины Владимир Зеленский.
Тем временем в кулуарах саммита была обеспокоенность. Мол, почему выступление Зеленского было именно в онлайн формате, а глава украинского государства лично не приехал на саммит. Ведущий 24 Канала Алексей Печий рассказал больше о том, о чем говорят европейские политики.
К теме Это нужно изменить немедленно: что препятствует важным решениям ЕС
Лидеры Европейского Союза начали свое заседание с вопроса о европейском бюджете. В настоящее время бюджет, действующий в ЕС, был принят еще в 2020 году на период с 2021-го по 2027 год. Соответственно помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро должна быть в нем заложена. Поэтому вопрос бюджета нужно глобально пересмотреть.
На саммите решается не только вопрос относительно Украины, но и вопросы, касающиеся стран ЕС.
О чем говорят в кулуарах
В кулуарах саммита непублично говорят, что позиция многих лидеров ЕС становится положительнее насчёт принятия помощи Украине. В то же время остаются сомнения относительно её формата.
В преддверии саммита глава Европейского совета Шарль Мишель обнародовал письмо-обращение к лидерам стран ЕС. Он призвал к компромиссу и поиску адекватных дебатов.
Во время проведения саммита Европейского совета стало известно, что Венгрия – не единственная страна ЕС, которая ставит под сомнение скорый процесс начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также говорится об Австрии, Бельгии, Кипре, Хорватии и Италии. А еще – о Греции, Словении и Словакии.
Эти страны на саммите министров иностранных дел отметили, что, мол, важно, чтобы был сбалансированный подход, одинаковые стандарты и критерии всех стран-кандидатов для вступления в Евросоюз. Поэтому есть определенный намек на то, что вместе с Украиной следует рассмотреть и вопрос о начале переговоров с Боснией и Герцеговиной.
Эта страна очень активно фигурирует во всех выступлениях европейских политиков. Мол, если расширять Европейский Союз, то нужно привлекать Молдову, Грузию, Западные Балканы, а также Боснию и Герцеговину.
Украина впереди
Тем временем министры признают, что Украина сейчас выполнила около 80% требований для первого шага – начала переговоров о вступлении. А Босния и Герцеговина – примерно 20%. Поэтому возникает определенная дилемма. С одной стороны, европейские политики выступают за одинаковые подходы и принятие решения "единым пакетом", а с другой – признают, что есть большое расхождение насчёт прогресса стран.
Поговаривают, что саммит может не завершиться 15 декабря. Предполагают, что его могут продлить по меньшей мере до 16 декабря.
Саммит Европейского совета: главное
- В Брюсселе проходит заседание Европейского совета. На повестке дня, в частности, судьба европейского Фонда мира. Ожидается, что во время саммита может быть введен 12-й пакет санкций против России. К тому же, планируется обсуждение передачи замороженных активов страны-агрессора на реконструкцию Украины. А еще – обязательств безопасности от Евросоюза для украинского государства.
- Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожал, что будет блокировать открытие переговоров насчёт вступления Украины в ЕС. А также решение о выделении финансовой помощи. Тем временем в Брюсселе убеждены, что так эта страна своевольно подрывает единство Европейского Союза.
- Перед началом первого дня саммита Орбан заявил, что не против выделения 50 миллиардов евро для Украины. В то же время он против начала переговоров о вступлении в ЕС.
- Между тем президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина провела много реформ для евроинтеграции в очень сложных условиях. Следующим шагом должно быть решение о начале переговоров. Метсола отметила, что оно должно базироваться на реальных достижениях Украины, а не на "политических предпосылках".