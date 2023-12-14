Тем временем в кулуарах саммита была обеспокоенность. Мол, почему выступление Зеленского было именно в онлайн формате, а глава украинского государства лично не приехал на саммит. Ведущий 24 Канала Алексей Печий рассказал больше о том, о чем говорят европейские политики.

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Лидеры Европейского Союза начали свое заседание с вопроса о европейском бюджете. В настоящее время бюджет, действующий в ЕС, был принят еще в 2020 году на период с 2021-го по 2027 год. Соответственно помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро должна быть в нем заложена. Поэтому вопрос бюджета нужно глобально пересмотреть.

На саммите решается не только вопрос относительно Украины, но и вопросы, касающиеся стран ЕС.

О чем говорят в кулуарах

В кулуарах саммита непублично говорят, что позиция многих лидеров ЕС становится положительнее насчёт принятия помощи Украине. В то же время остаются сомнения относительно её формата.

В преддверии саммита глава Европейского совета Шарль Мишель обнародовал письмо-обращение к лидерам стран ЕС. Он призвал к компромиссу и поиску адекватных дебатов.

Во время проведения саммита Европейского совета стало известно, что Венгрия – не единственная страна ЕС, которая ставит под сомнение скорый процесс начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также говорится об Австрии, Бельгии, Кипре, Хорватии и Италии. А еще – о Греции, Словении и Словакии.

Эти страны на саммите министров иностранных дел отметили, что, мол, важно, чтобы был сбалансированный подход, одинаковые стандарты и критерии всех стран-кандидатов для вступления в Евросоюз. Поэтому есть определенный намек на то, что вместе с Украиной следует рассмотреть и вопрос о начале переговоров с Боснией и Герцеговиной.

Эта страна очень активно фигурирует во всех выступлениях европейских политиков. Мол, если расширять Европейский Союз, то нужно привлекать Молдову, Грузию, Западные Балканы, а также Боснию и Герцеговину.

Украина впереди

Тем временем министры признают, что Украина сейчас выполнила около 80% требований для первого шага – начала переговоров о вступлении. А Босния и Герцеговина – примерно 20%. Поэтому возникает определенная дилемма. С одной стороны, европейские политики выступают за одинаковые подходы и принятие решения "единым пакетом", а с другой – признают, что есть большое расхождение насчёт прогресса стран.

Поговаривают, что саммит может не завершиться 15 декабря. Предполагают, что его могут продлить по меньшей мере до 16 декабря.

Саммит Европейского совета: главное