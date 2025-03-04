"Европа противостояла США и торговала с Россией": саммит в Лондоне – один из шагов ее пробуждения

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер имеет четкую программу, как нужно поддерживать Украину и возвращать субъектность Европы.

Он собрал лидеров, которые должны четко понять проблему и разработать программу для ее решения. Это 24 Каналу отметил политолог Валерий Дымов.

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"Фактически вся европейская субъектность была в том, чтобы торговать с Россией и противостоять США. Отсюда маленькие расходы на оборону, маленькие бюджеты", – сказал он.

Стармер имеет четкую программу

Валерий Дымов отметил, что сегодня Европа имеет серьезный ВВП. Европейцы должны быть объединены перед главной угрозой. Поэтому им стоит поддерживать Украину. Потому что гораздо проще наращивать свое военное производство и одновременно помогать Украине, чем потом воевать с Россией на своей территории.

Украина сейчас является субъектной. Нам надо помогать. Кир Стармер имеет четкую программу. Я ее абсолютно поддерживаю. Он говорит, что надо поддерживать Украину, возвращать субъектность Европы, давать гарантии безопасности со стороны Европы нашему государству,

– подчеркнул политолог.

По его словам, сегодня есть проблема, но она раскрывает возможности. Поэтому Кир Стармер собирает лидеров, которые должны четко понять проблему, поставить задачу и разработать программу решения проблемы, которая встала перед всей Европой.