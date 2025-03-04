Він зібрав лідерів, які мають чітко зрозуміти проблему та розробити програму для її розв'язання. Це 24 Каналу зауважив політолог Валерій Димов.

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"Фактично уся європейська суб'єктність була у тому, щоб торгувати з Росією та протистояти США. Звідси маленькі витрати на оборону, маленькі бюджети", – сказав він.

Стармер має чітку програму

Валерій Димов зазначив, що сьогодні Європа має серйозний ВВП. Європейці мають бути об'єднані перед головною загрозою. Тому їм варто підтримувати Україну. Тому що набагато простіше нарощувати своє воєнне виробництво та водночас допомагати Україні, ніж потім воювати з Росією на своїй території.

Україна зараз є суб'єктною. Нам треба допомагати. Кір Стармер має чітку програму. Я її абсолютно підтримую. Він каже, що треба підтримувати Україну, повертати суб'єктність Європи, давати гарантії безпеки з боку Європи нашій державі,

– підкреслив політолог.

За його словами, сьогодні є проблема, але вона розкриває можливості. Тому Кір Стармер збирає лідерів, які мають чітко зрозуміти проблему, поставити завдання та розробити програму розв’язання проблеми, яка постала перед всією Європою.