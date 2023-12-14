Орбан еще не брал слово: что уже получила Венгрия на саммите Евросоюза и чего хочет еще

В Брюсселе 14 декабря начался саммит Европейского совета. Ключевые вопросы для Украины на этом саммите – выделение 50 миллиардов евро и открытие переговоров по вступлению в Евросоюз. Палки в колеса на пути принятия судьбоносных для нашей страны решений вставляет Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный политик, официально выступивший против оказания помощи Киеву. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко рассказала о настроениях лидеров Евросоюза на саммите.

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Странное стечение обстоятельств

Европейские лидеры на саммите уже приступили к заседанию по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС. Высокопоставленные должностные лица, ознакомленные с ходом переговоров, сообщают, что выделение 50 миллиардов евро для Украины имеет широкую поддержку среди стран-членов.

Напомним, 3 октября Европарламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Украинского фонда – нового финансового инструмента для Украины в объеме до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

26 стран-членов Евросоюза поддерживают предложение. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично выступал против предоставления помощи Украине. В то же время в кулуарах говорят, что официальная позиция венгерского лидера обычно отличается от того, что он транслирует в СМИ.

Я очень надеюсь, что мы найдем формулу, потому что 50 миллиардов евро это вопрос сегодняшнего дня. Мы не должны откладывать это решение, ведь Украина не воюет завтра. Украина воюет прямо сейчас и, конечно, это имеет огромные последствия для экономики,

– сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Накануне Орбан заявил, что не будет блокировать помощь Украине, если ЕС разблокирует помощь Венгрии. Впоследствии Еврокомиссия выделила 10 миллиардов евро Будапешту. Лидеры ЕС говорят, что это просто совпадение и не связано с задобрением Орбана. Однако, возможно, аргументом для принятия такого решения стала угроза премьер-министра Венгрии.

Орбан еще не брал слово на саммите, поэтому в Евросоюзе не знают, чего он может еще пожелать,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Европейские лидеры настроены решительно

В ходе саммита европейские лидеры обсудят вопрос расширения ЕС, который активно блокирует Виктор Орбан. Прибыв на саммит, премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не выполнила все 7 рекомендаций Еврокомиссии, необходимые для старта переговоров.

По данным наших источников, одним из решений, которое может быть согласовано, это фактическое открытие переговоров. Однако согласование переговорных рамок, предусматривающих проект переговоров, может произойти позже, когда страны-кандидаты выполнят все необходимые реформы.

Однако европейские политики настроены убедить Орбана изменить свою позицию.

"Он (Виктор Орбан – 24 Канал) сказал, что сейчас не видит согласия. Мы пытались его убедить, но будем делать это снова. Будем стараться убедить и вести переговоры. Мы не готовы сдаваться", – отметила премьер-министр Эстонии Кая Коллас.

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