Украина готова подписать документ о гарантиях безопасности: Зеленский объяснил когда

Украина подготовила документ о гарантиях безопасности. Его уже предложили партнерам.

Наша страна готова подписать документ уже в этом году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на саммите G20.

Важно Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны, – The Guardian

Украина готова подписать документ о гарантиях безопасности

По словам украинского лидера, сейчас наша страна нуждается в действенных гарантиях безопасности.

Потому подготовили проект договора Kyiv Security Compact и уже предложили его партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact.

"Мы можем сделать это в любое время – уже в этом году. И мы должны это сделать", – подчеркнул украинский лидер.

О чем еще Зеленский говорил на саммите G20

Владимир Зеленский на саммите назвал условия прекращения войны. По его словам, война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

Также президент рассказал, что вернулся из Херсона – одного из важнейших городов Юга Украины и единственного областного центра, который Россия захватила с 24 февраля 2022 года. К счастью, город уже свободен.

Зеленский вспомнил представленную им формулу мира на Генассамблее ООН. Украинский лидер также сказал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Украинский президент напомнил, что Россия превратила Запорожскую АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент". Поэтому он призвал Москву вывезти с электростанции всех своих боевиков, чтобы ничто не угрожало стабильности работы реакторов.

Президент пообещал, что мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию.

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