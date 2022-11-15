Зеленский выступил на саммите G20: главные тезисы

На Бали проходит саммит лидеров G20. Владимир Зеленский принял участие в мероприятии в режиме онлайн.

Зеленский произнес речь перед лидерами G20. О чем говорил украинский лидер – читайте в материале 24 канала.

Заметьте Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны, – The Guardian

О чем говорил Зеленский на саммите G20

Президент Украины на саммите "Большой двадцатки" заявил, что у каждого из лидеров стран на столе есть предложения Киева на родном для каждого государства языке.

Президент также рассказал, что вернулся из Херсона – одного из важнейших городов Юга Украины и единственного областного центра, который Россия захватила с 24 февраля 2022 года. К счастью, город уже освобожден.

Эта освободительная операция наших сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее. Это как высадка союзников в Нормандии,

– заявил Зеленский.

Также президент Украины объяснил, что для освобождения всей территории Украины нам еще придется воевать некоторое время.

Владимир Зеленский также сказал, что в таком случае следует попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы сохранить тысячи жизней и мир от новых дестабилизаций.

Зеленский заявил, что не будет ни одного "Минска-3"

Нормандская операция в 1944 году открыла второй самостоятельный фронт против нацистской Германии. Это была самая масштабная в то время в мировой истории высадка воздушного десанта с привлечением 12 тысяч самолетов. Ее целью было освободить Францию ​​и пойти на Германию с запада. ​Подробнее читайте здесь.

Владимир Зеленский вспомнил представленную им формулу мира на Генассамблее ООН. Президент также сказал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью: "Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями".

Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения. Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир,

– объяснил позицию Киева президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что Москва хочет обмануть всех, заморозив войну как раз тогда, когда ее поражение стало особенно ощутимым.

Президент Украины пообещал, что мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию.

Киев высказал предложения по миру

Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагает ведущим государствам мира быть творцами мира вместе с Украиной. Предложения Украины по миру включают:

радиационную и ядерную безопасность;

продовольственную безопасность;

энергетическую безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Президент Украины напомнил, что Россия превратила Запорожскую АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

Зеленский призвал Россию вывезти с атомной электростанции всех своих боевиков, чтобы ничто не угрожало стабильности работы реакторов.

Выступление Зеленского на саммите G20: смотрите видео

Также Владимир Зеленский:

призвал страны "G19" заставить Россию отказаться от угроз ядерным оружием;

выступил за бессрочное продление зерновой экспортной инициативы;

предложил партнерам проект договора Kyiv Security Compact для действенных гарантий безопасности;

для действенных гарантий безопасности; призвал провести международную конференцию, чтобы закрепить ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности в ЕС и гарантии для Украины.

Когда все антивоенные меры будут реализованы, сторонами должен быть подписан документ, подтверждающий окончание войны,

– подытожил Владимир Зеленский.

Зеленский и саммит G20 – главное

На саммит G20 Зеленского пригласил Джоко Видодо – президент Индонезии. Украинский лидер сообщил новость еще в апреле 2022 года.

В течение нескольких месяцев продолжалось обсуждение, примет ли Зеленский участие в саммите, если там будет присутствовать Владимир Путин. Сам украинский лидер комментировал это так: "позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если российский лидер будет участвовать, то Украина – не будет".

Уже 8 ноября стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите. Подчеркнули, что согласовывают формат выступления.

Впоследствии Михаил Подоляк отметил, что присутствие Зеленского на саммите – это будущее цивилизации, ведь президент будет говорить о войне и мире.

Во время вечернего обращения 13 ноября Зеленский заявил, что во время недели саммита Украина ответит на все ключевые вопросы, которые беспокоят украинцев, а также – международных партнеров.

Заметьте – Зеленский в Херсоне откровенно пообщался с журналистами: смотрите видео