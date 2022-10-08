Путин рвется на G20 к Зеленскому: Арестович ответил, что из этого выйдет

Появилась информация якобы Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии, который пройдет в ноябре. Одновременно с этими заявлениями утверждают, что могут быть переговоры между двумя лидерами. Однако пресс-служба президента Украины опровергает такое решение.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 24 каналу рассказал, что он не представляет как Владимир Зеленский отменяет свое собственное слово – не проводить переговоры с Путиным.

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Также Алексей Арестович напомнил, что у Украины есть решение СНБО, где написано о невозможности переговоров с действующим российским диктатором.

"У президента есть свои преимущества и недостатки, но в число его недостатков точно не входит забирать свое публичное слово", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Стратегия избрана. Стратегия изоляции Путина. России сделано предложение, если хотите говорить, если нуждаетесь в чем-то договариваться, то сначала нафиг этого "крокодила". Все, с ним вопрос закрыт. С ним больше никто говорить не будет,

– сообщил Алексей Арестович.

По его словам, многие политики выдают желаемое за действительность и будут продолжать это делать. Ведь посредничество – это очень большой престиж и очень многие лидеры спешат заявить, что "уже почти договорились" или "появилась надежда". Такими действиями они мягко подталкивают через медиа.

"Кулуарно не совсем получается, поэтому давайте через медиа поставим перед фактом, куда им деваться. Они будут вынуждены комментировать. Возникает простор для комментариев, а значит почти для переговоров. Расчет примерно такой", – пояснил советник главы ОП.

Смотрите видео: Алексей Арестович о саммите G20

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