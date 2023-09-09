В G20 не могут прийти к соглашению по декларации: отправили России пункты о войне "для оценки"
Источник:Reuters
В Индии начинается саммит G20. В руки журналистам попал черновик декларации, которую должны принять лидеры стран "Большой двадцатки". Важно, что пока раздел "геополитическая ситуация" – пуст. Не упомянуто и о российско-украинской войне.
Как утверждают авторитетные международные издания, проект декларации пока насчитывает 38 страниц и уже согласовано 75 параграфов. В них речь идет о проблемах климата, криптовалютах и реформах в экономической системе. В то же время "украинский вопрос" стал камнем преткновения, поэтому и о нем ничего нет.
Смотрите также Бензоколонка без горючего и стремительно падающий рубль: как Россия загнала себя в экономическую ловушку
Россия блокирует компромисс
Собственно, один из источников сообщил журналистам Reuters, что совместная декларация может достичь единогласного согласия, а может и нет. В ней могут быть разные параграфы с изложением взглядов разных стран, а также может быть изложено "согласие" и "несогласие" по определенным вопросам в одном абзаце.
Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир и согласие во всем мире, чтобы все согласились,
– процитировали в СМИ свой анонимный источник.
Вместе с тем без ублажения Кремля – не обошлось. Другой анонимный высокопоставленный чиновник заявил, что пункты о российско-украинской войне согласовали страны Запада и направили в Россию "для оценки".
Россия имела возможность принять взгляды западных стран и выразить свое несогласие с частью заявления. В случае отсутствия соглашения Индии придется обнародовать заявление в качестве страны-хозяйки. Это означало бы, что G20 впервые за 20 лет саммитов не будет иметь декларации.
Среди прочего, в Reuters утверждают, что пока Россия блокирует компромисс, приемлемый для всех других государств "Большой двадцатки".
Кто входит в G20
- Австралия;
- Аргентина;
- Бразилия;
- Великобритания;
- Индия;
- Индонезия;
- Италия;
- Канада;
- Китай;
- Южная Корея;
- Мексика;
- Германия;
- ЮАР;
- Россия;
- Саудовская Аравия;
- США;
- Турция;
- Франция;
- Япония;
- Европейский альянс.
Однако подчеркнем, что лидер Китая Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите. Также в Нью-Дели, столицу Индии, не приехал президент России Владимир Путин, что и неудивительно.