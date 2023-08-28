Осенью состоятся важные дипломатические события: чего от них ждать Украине

Осенью должен состояться ряд дипломатических событий: Глобальный саммит мира, Генассамблея ООН, саммит G20 и Конференция ООН по климату. И уже сейчас идет ряд вопросов, что Украина сможет из этого вынести.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что ситуация пока сложная, заметив, что события приведут либо к прекращению войны, либо в дипломатии наступит пауза к началу весны.

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Реализация плана Зеленского

Ежемесячные заседания "Рамштайн" позволят понять уровень поддержки военных поставок Украине на краткосрочный и долгосрочный период. В частности, приведет ли Глобальный саммит мира к замораживанию или прекращению войны. Или наоборот, Украина зайдет в очередной этап военной кампании, который охватит осенне-зимний период, при которой дипломатию поставят на определенную паузу.

По словам Вигиринского, четкие шаги наблюдаются только в Международной экспертной группе Ермака-Макфола. Непосредственно обсуждали вопросы безопасности и территориальной целостности. В философии плана предполагается создание целого ряда групп: ядерной безопасности, экономической, продовольственной и правосудия.

Группа Ермака-Макфола

Санкционная группа Ермака-Макфола — международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России. Она разрабатывает перечень документов, стратегий и дорожных карт, содержащих планы и рекомендации по внедрению санкций против России и Беларуси, а также мониторинг их эффективности.



Наработки группы используются официальными лицами стран санкционной коалиции. Значительная часть экспертов группы оказалась под санкциями России. Международная рабочая группа была создана по инициативе Владимира Зеленского. Ее возглавил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли Майкл Макфол.

Чтобы принимать и реализовывать определенные решения, каждая группа должна собраться с возглавляющей ее страной, а также со странами-участницами, которые готовы к ней присоединиться. По словам Вигиринского, это ожидание относительно грядущей осени.

Вигиринский рассказал, чего ждать Украине на международной арене осенью: смотрите видео

Прогнозы неутешительны

Военно-политическое руководство Украины артикулировало, что не говорится о сворачивании боевых действий. На международном уровне для Украины важны бюджеты, которые будут закладываться на следующий год. И США, и ЕС будут определять нашу способность к ведению боевых действий. А способность будет определять приоритет военных или дипломатических усилий.

На саммите G20 нас вряд ли будут к чему-то склонять, очевидно мы пока туда не направляемся. Если будет дистанционное выступление, как было в прошлом году, то оно не даст непосредственной коммуникации,

– подчеркнул Вигиринский.

И также добавил, что на Генассамблею ООН не надеется. В лучшем случае, на ней смогут проголосовать за резолюцию, в которой поддержат желание Украины создать гибридный или интернациональный трибунал. Вероятно, будет рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности военных преступников. Однако редакция не будет включать Владимира Путина, Сергея Лаврова и Михаила Мишустина.

Такой сценарий не оптимистичен для Украины. По всей вероятности, заседание Генассамблеи ООН будет базовым с точки зрения восстановления справедливости.

Сложная осень. Но кроме дат и мероприятий, которые будут проводиться, мы не знаем, чего от них ждать,

– подытожил Андрей Вигиринский.

Дипломатические скандалы вокруг Украины