Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, что изоляция Путина на мировой арене – очевидна.

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Изменения в поддержке России произошли

Яковенко отметил, что изменения в поддержке России произошли либо под влиянием выступления Зеленского на саммите G20, либо, скорее всего, из-за того, что Путину не удался блицкриг. В целом, произошли изменения в поддержке России Индией и Китаем, а последний вообще предупредил россиян о невозможности использования ядерного оружия.

Интересно, что перед саммитом двадцатка должна была поделиться пополам. То есть, 10 стран, как говорят, свободный мир, это страны НАТО, Европа, США, Канада, Австралия, Япония – ровно 10 вместе с Евросоюзом, как отдельным присутствующим там субъектом. Еще 10 стран в другую сторону – это Индонезия, Индия, Китай, Мексика – страны, которые могли поддерживать путинский режим или колебаться,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что ничего подобного не произошло. Антипутинский состав был полностью аккумулирован, и к ним присоединились еще ряд стран. Условно пропутинскую позицию имели считанные страны, в частности Китай.

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Антипутинская коалиция

По словам российского оппозиционного журналиста, саммит G20 оказался более антипутинским, чем ожидали. Бегство Лаврова продемонстрировало, что Россия была лишней на этом празднике жизни.

"То есть это продемонстрировало не только отсутствие Путина, но и бегство Лаврова. Не знаю, в трусах ли он был, или уже без них", – подчеркнул Яковенко.

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