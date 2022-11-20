Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, що ізоляція Путіна на світовій арені – очевидна.

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Зміни в підтримці Росії відбулись

Яковенко зазначив, що зміни в підтримці Росії відбулись або під впливом виступу Зеленського на саміті G20, або, радше за все, через те, що Путіну не вдався бліцкриг. У цілому відбулись зміни в підтримці Росії Індією та Китаєм, а останній узагалі попередив росіян про неможливість використання ядерної зброї.

Цікаво, що перед самітом двадцятка мала поділитись навпіл. Тобто, 10 країн, як-то кажуть вільний світ, це країни НАТО, Європа, США, Канада, Австралія, Японія – рівно 10 разом з Євросоюзом, як окремим суб'єктом, який був там присутнім. Ще 10 країн в інший бік – це Індонезія, Індія, Китай, Мексика – країни, які могли підтримувати путінський режим або вагатись,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що нічого такого не відбулось. Антипутінський склад був повністю акумулюваний, і до них приєдналась ще низка країн. Умовно пропутінську позицію мали лічені країни, зокрема, Китай.

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Антипутінська коаліція

За словами російського опозиційного журналіста, саміт G20 виявився більш антипутінським, ніж цього чекали. Втеча Лаврова продемонструвала, що Росія була зайвою на цьому святі життя.

"Тобто, це продемонструвала не лише відсутність Путіна, а й втеча Лаврова. Не знаю, чи в трусах він був, чи вже без них", – наголосив Яковенко.

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