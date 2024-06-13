Зеленский анонсировал подписание соглашений по безопасности с США и Японией на полях саммита G7

Сегодня, 13 июня, в Италии состоится саммит "Группы семи". Владимир Зеленский рассказал, что именно Украине и нашей оборонной устойчивости будет посвящена большая часть этого мероприятия.

Об этом украинский гарант сообщил в своем телеграм-канале. Президент также рассказал о планах и анонсировал важные решения.

Смотрите также Мы не оставим в наследство эту войну, а завершим ее на условиях Украины, – Зеленский

Зеленский рассказал о саммите G7

По словам лидера Украины, сегодня стартует саммит "Группы семи" в Италии, встреча крупнейших партнеров Украины. И именно нашему государству, его оборонной и экономической устойчивости будет посвящена большая его часть. Поэтому, как отметил президент, ожидаются важные решения.

Владимир Зеленский отметил, что основными темами для нас являются:

развитие коалиции истребителей,

ускорение обучения пилотов,

ускоренные поставки самолетов.

А также одной из главных тем для нашей страны является развитие украинской системы ПВО на основе мощнейших западных комплексов и наращивание дальнобойных возможностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности для развития нашего ОПК, совместного производства оружия.

Украинский гарант сегодня примет участие в заседании "Группы семи" и проведет серию двусторонних встреч: с хозяйкой саммита, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Кроме этого Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашений по безопасности.

Так во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой будут подписаны двусторонние соглашения по безопасности.

По словам Зеленского, документ с Соединенными Штатами будет "беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины".

Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины. Сегодня в рамках этой Декларации мы подписываем два последних соглашения по безопасности с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу,

– заявил президент Украины.

В G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов за счет замороженных активов России: Коротко