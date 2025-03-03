После саммита лидеров ЕС: Туск заявил об отсутствии единства по аресту российских активов

В Лондоне 2 марта прошел саммит лидеров ЕС. После премьер Польши сделал заявление относительно ареста российских активов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Арест российских активов

Дональд Туск заявил, что в вопросе ареста российских активов на Западе "нет единства". Хотя все лидеры согласились с тем, что это хорошая идея, некоторые страны "опасаются последствий для евро или банковской системы". Впрочем, какие именно, не уточнил.

Польша очень сильно настаивает на этом, но давайте будем реалистами, поскольку мы не в еврозоне, наш голос в этой дискуссии не будет решающим,

– сказал премьер.

В то же время Туск настаивал на важности продления санкций ЕС против России после окончания срока их действия, несмотря на угрозы Венгрии наложить вето.

Добавим, в Офисе Президента уже подвели итоги саммита лидеров ЕС в Лондоне. Узнайте больше по ссылке.