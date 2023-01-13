Аналитик предположил, что представит Украина на саммите мира от ООН

Украинский саммит мира в Организации Объединенных Наций должен пройти в Нью-Йорке в годовщину российского вторжения, 24 февраля. Для Украины это будет дипломатично-информационная возможность на весь мир еще раз заручиться поддержкой в достижении мира.

Об этом 24 Каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он подчеркнул, что это не только вопрос мира в Украине, но и проблемы мировой безопасности.

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Какую программу может представить Украина

Рыбачук отметил, что Россия в очередной раз бестолково пыталась своим "рождественским перемирием" убедить мир в том, что она за мир, а украинцы упираются и не хотят. Конечно, никто в это не поверил, но Москва стремится представить себя якобы готовой к переговорам.

Но когда Украина на этом форуме мира представит абсолютно логическую программу не просто выхода из войны, а невозможность повторения подобных сценариев, то это в интересах всего мира,

– сказал Рыбачук.

Аналитик подчеркнул, что никто не хочет, чтобы повторялись такие ужасы, поэтому это может быть важно в контексте подготовки к Гаагскому трибуналу. К тому же ООН нуждается в кардинальных изменениях, ведь эта система безопасности – нефункциональна.

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Какое значение будет иметь саммит мира от ООН

Он считает, что, вероятнее всего, это будет дипломатическая, политически информационная возможность для Украины на весь мир еще раз заручиться поддержкой в достижении мира и приглушить голоса тех, кто сейчас пытается выступать миротворцем и посредником с формулой, по которой "лучше плохой мир, чем хорошая война".

Этот форум будет возможностью смыть, как микробов из унитаза, российских пропагандистов и начать серьезно готовиться к тому, каким будет мир после победы,

– заявил Рыбачук.

Ведь, отметил он, это не только вопрос мира в Украине, а проблема мировой безопасности. Вероятно, наши дипломаты именно над этим и работают. Сам саммит будет иметь информационные и психологические результаты.

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