Гендиректор МАГАТЭ Гросси объяснил, почему не будет участвовать в Саммите мира

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отказался от участия в Саммите мира в Швейцарии. Он заявил, что якобы не хочет смешивать политические аспекты с технической работой агентства.

В швейцарском Бюргенштоке 15 июня стартовал Саммит мира. В конференции принимают участие 92 страны, Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, а также все ключевые институты ЕС.

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Почему Гросси отказался от участия

Во время интервью журналисты прямо спросили Гросси, будет ли он участвовать в Саммите мира.

Нет, я не буду принимать непосредственного участия,

– четко ответил гендиректор МАГАТЭ.

Он прокомментировал, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой".

В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешивания политических соображений с нашей технической работой, мы не собираемся присутствовать там,

– объяснил Рафаэль Гросси.

В противовес гендиректор МАГАТЭ добавил, что якобы "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

Я выразил министру иностранных дел Швейцарии надежду, что роль агентства будет обсуждаться и что важность и усиление его независимой технической работы будет поддержано,

– подытожил он.

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