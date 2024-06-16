Между тем Владимиру Путину не удалось поколебать единство партнеров и союзников Украины, информирует 24 Канал. Они и украинская власть отмечают, что этот Саммит мира показал, что международное право существует, а нормы устава ООН действуют.

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Именно на этом основывается украинская формула мира. Ее поддерживают партнеры Украины.

Совместное коммюнике участников саммита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участники встречи согласовали пункты в коммюнике, которые выносила на обсуждение в рамках саммита украинская сторона. Отметим, что документ подписали 84 страны и организации.

Говорится о вопросах продовольственной безопасности и свободного судоходства. А также – о вопросе ядерной безопасности. В частности, о недопустимости контроля Россией Запорожской АЭС и ее возвращении под контроль Украины и международных организаций. Между тем представители МАГАТЭ на саммит не приехали, однако им передадут конечную декларацию участников встречи.

Также на мероприятии обсуждали еще вопрос возвращения украинских детей, которых принудительно депортировали в Россию, и вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Это первый шаг к справедливому миру. Россия продолжает свою агрессию, продолжает похищение детей. Это недопустимо. Этот саммит показал уважение к международному праву, продовольственной, ядерной безопасности, что беспокоит всех присутствующих здесь", – подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Удалось ли России сорвать саммит

Стране-агрессору так и не удалось сорвать Саммит мира в Швейцарии. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы каждый раз, когда глава Кремля озвучивает "мирные инициативы", условия на земле для Украины "ухудшаются".

В то же время лидеры демократического мира и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметили о том, что при переговорах никакие реалии Путина не будут учитывать, и что ультиматумы диктатора не сработали.

Обратите внимание! Накануне Саммита мира Владимир Путин заявил, что якобы готов начать "мирные переговоры" с Украиной "хоть завтра". Диктатор сказал, что Россия якобы прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Второе условие – отказ Киева от вступления в НАТО. Также стране-агрессору нужен нейтральный внеблоковый статус Украины, ее "демилитаризация" и "денацификация". По словам главы Кремля, якобы говорится не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении. Также Путин хочет отмены санкций против России.

Кулеба заявил, что последний ультиматум главы Кремля не вызвал на саммите "никакого аппетита". Все потому, что все понимают, что так Путин хотел себе создать пиар-волну накануне мероприятия.

Серьезного отношения к его предложению нет, потому что две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов, вторая – что это за требование, чтобы суверенная страна оставила собственную суверенную территорию?

– возмутился глава МИД Украины.

Встречи в рамках мероприятия

Также в рамках саммита прошли двусторонние встречи. Владимир Зеленский встретился, в частности, с президентом Палау Сурангелем Виппсом-младшим. Они обсудили вопросы экологической безопасности. Эта встреча стала первым контактом на высшем уровне между государствами.

Также глава украинского государства имел разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой. Во время переговоров речь шла о продовольственной безопасности.

Влияет ли российская пропаганда на внимание к Украине

Всего на Глобальном Саммите мира был 101 участник. Владимир Зеленский заявил, что они вместе подтверждают, что международное право и Устав ООН должны быть основой для установления справедливого мира в Украине.

Народ Украины имеет право защищать своих детей, свои дома, свою землю. Вместе мы защищаем мир, основанный на верховенстве права. Правил, которых мы все согласились придерживаться. Это путь, которым мы будем двигаться вперед и избежим возвращения к темному прошлому,

– подчеркнул президент Украины.

Наблюдало за саммитом около полутысячи журналистов со всех континентов. Несмотря на месседжи российской пропаганды, внимание к Украине и российско-украинской войне не исчезает.

Саммит мира в Швейцарии: заявления