Россия планирует сорвать Саммит мира: Зеленский раскрыл информацию от разведки
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира в Швейцарии. По словам президента, в Кремле уже имеют конкретный план.
Глава государства подчеркнул, что мир должен вместе этому противодействовать – работать в единстве ради справедливого мира. Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций.
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У России есть план
По словам президента, Глобальный саммит мира в Швейцарии дает реальный шанс на справедливый мир и восстановление эффективности международного права.
У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву.
Саммит мира в Швейцарии: что известно
- Двухдневная конференция, посвященная урегулированию войны в Украине, состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня.
- Саммит будет платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН. На саммите также планируется разработать конкретную "дорожную карту" для участия России в мирном процессе.
- Пока достоверно неизвестно, какие страны примут участие в саммите. Ожидается, что приглашения получат около 80 – 100 государств.
- Россия не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии. Зеленский объяснил, что Украине нужно, чтобы агрессоры ничего не заблокировали. Он отметил, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты мирной инициативы "с деталями, что делать". По их результатам создадут конкретный план, а наработки передадут России.