США будут участвовать в Саммите мира, но неизвестно, на каком уровне, – Reuters

Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Саммит мира в Швейцарии, который начнется 15 июня. Соединенные Штаты будут участвовать в этом мероприятии.

Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на собственные источники. Однако пока точно неизвестно, на каком уровне США будут участвовать в Саммите мира.

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США будут участвовать в Саммите мира

Журналисты напомнили, что Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая обратился к президенту США Джо Байдену и китайскому лидеру Си Цзиньпину в воскресенье с просьбой принять участие в Саммите мира. В своем англоязычном видео украинский глава выступил на фоне разрушенной 23 мая россиянами типографии в Харькове, где в результате обстрела погибли 7 человек.

В агентстве отметили, что Украина надеется принять как можно больше стран на саммите в Швейцарии, направленного на объединение мирового мнения относительно того, как остановить войну и усилить давление на президента России Владимира Путина. По словам Зеленского, в этой встрече примут участие более 80 стран.

Я обращаюсь к лидерам мира, которые все еще в стороне глобальных усилий Глобального мирного саммита – к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, и к президенту Си, лидеру Китая. Пожалуйста, покажите свое лидерство в продвижении мира – настоящего мира, а не просто паузы между ударами,

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что саммит "покажет, кто в мире на самом деле хочет прекращения войны".

Однако до сих пор остается неопределенным, примет ли участие президент Байден в предстоящем саммите. Американский чиновник подтвердил 26 мая, что Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако конкретные детали относительно участников и уровня их представительства не были разглашены.

Журналисты также отметили, что Киев в своем мирном плане призывает к полному выводу российских войск и восстановлению международно признанных границ, что Москва считает неприемлемым. Ранее Россия заявила, что "не видит смысла в саммите Украины".

Обратите внимание! За неделю до этого российские источники сообщили Reuters, что Путин был "готов остановить войну в Украине с помощью договоренного прекращения огня, которое признает текущие линии боевых действий". Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что российский лидер пытается сорвать саммит в Швейцарии, потому что "боится его успеха".