Есть 2 момента: чего ждать Украине от первого Саммита мира

В Швейцарии 15 – 16 июня состоится Глобальный саммит мира, на котором будут обсуждать украинскую формулу мира. И есть 2 момента, которые можно ожидать от этого мероприятия.

Об этом 24 Каналу заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что очень больших идеалистических ожиданий от этого саммита нет. Он добавил, что без глобальной реформы мирового порядка, который сейчас не работает, невозможно урегулировать глобальный конфликт путем таких платформ.

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"Ожидаю двух моментов. Первое, что мы действительно сформируем условную "команду добра", ведь глобальный конфликт выглядит пока неотвратимым в достаточно близком будущем. Нужно понимать, с кем мы будем на одной стороне", – отметил политолог.

Второй момент – это понимание того, как искренне партнеры украинского государства видят завершение войны России против Украины. Мол, какой должен быть ее финал.

Мы имеем формулу мира украинскую. Наши партнеры говорят: "Формула мира украинская очень нравится". Вопрос в том, к какому финалу на самом деле движемся мы вместе,

– сказал Несвитайлов.

Ведь, если послушать партнеров Украины, даже самых красноречивых и решительных, то есть заявления о том, что "Украине не должны позволить проиграть и что украинское государство – это залог мира". Однако вопрос в том, каким все видят общий финиш и к чему идут.

"Это должна быть победа Украины в каком-то формате, это должно быть не победа России и не поражение Украины"... Но условно, чтобы не было, когда мы якобы за одну хорошую цель – "тянуть тележку вместе", но движемся мы в разные стороны. Это на самом деле большая проблема", – добавил эксперт-международник.

Да, есть Франция, Германия, Великобритания и США. Впрочем, общей позиции, минимального или максимального плана у этих стран нет.

"По крайней мере нужно определенное в этом плане наконец сформированное понимание конечной цели, ведь мы сколько угодно можем говорить о красивых лозунгах и красивых обещаниях, но хотелось бы иметь больше какой-то конкретики", – отметил Максим Несвитайлов.

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