Еще две страны присоединились к коммюнике Саммита мира

К финальному коммюнике Саммита мира присоединилось еще две страны. Речь идет о государстве в центральной Америке и тихоокеанской стране в регионе Микронезия в Тихом океане.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина видит рост глобальной поддержки формулы мира, то есть поддержки устава ООН. Ведь к коммюнике на Саммите мира присоединилось 78 стран и 4 организации их количество растет, ведь поставить свою подпись можно и после события.

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Какие страны присоединились к коммюнике Саммита мира

Я благодарен Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за присоединение к итоговому коммюнике первого Саммита мира. Мы видим рост глобальной поддержки формулы мира, то есть поддержки Устава ООН, который мы хотим вернуть в полную силу,

– заявил президент Украины.

По его словам, на этом пути каждый голос одинаково важен и значим.

Президент заверил, что Украина ценит своих партнеров из островных государств и призывает всех присоединиться к разработке видения справедливого мира для Украины и всех наций мира.

"Каждый может сделать свой вклад. Я с нетерпением жду сотрудничества с островными странами над вопросами, которые являются очень важными для всех нас, такими как экологическая и продовольственная безопасность", – отметил Владимир Зеленский.

Он уточнил, что это уже пятый и шестой новые подписи под коммюнике с момента инаугурационного Саммита мира. Украинский лидер заверил, что Украина будет продолжать работать над тем, чтобы их количество только росло.

Кстати, к коммюнике после Саммита мира уже присоединились Вселенский Патриархат, Замбия, Антигуа и Барбуда, Палау и Суринама, Организация американских государств.