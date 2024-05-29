Есть интересный момент: политолог объяснил, посетят ли Байден и Си Глобальный саммит мира

Администрация Джо Байдена подтвердила, что США будут участвовать в Саммите мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Впрочем, пока неизвестно, приедет ли непосредственно сам американский лидер. Такая же ситуация и с представителями Китая.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что делегация Соединенных Штатов точно будет представлена на высоком уровне. Например, ее может возглавить Энтони Блинкен – фактически второй человек в стране.

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Зеленский и Байден точно встретятся

Учитывая политическую иерархию, которая есть в США, то приезд в Швейцарию Государственного секретаря – вполне приемлемый вариант. К тому же Владимир Зеленский сможет встретиться с Джо Байденом еще накануне Саммита.

Здесь есть такой интересный момент, потому что с большой вероятностью они увидятся еще дважды до начала саммита мира. Сначала в Нормандии, а затем на саммите Большой семерки. Там Зеленский с Байденом могут поговорить, в том числе и о Формуле мира,

– отметил политолог.

Поэтому делегация США приедет в Швейцарию и будет работать в соответствии с теми пунктами, которые уже проговорили.

Будут ли представители Китая

Что касается Си Цзиньпина, то эта история несколько сложнее. Вероятно, Китай до последнего будет затягивать с ответом. По словам политолога, Си точно не приедет в Швейцарию, но может послать делегацию, которая будет выполнять роль так называемых наблюдателей, присматриваться к тому, что происходит.

Сейчас вопрос даже не в лицах, хотя это важный фактор, но не определяющий. Вопрос в присутствии делегации той или иной страны, а самое главное – это мандат, который они будут иметь на принятие определенных решений,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Вероятно, что именно сейчас очень серьезно согласовывают все вопросы, а уже непосредственно на самой встрече их согласуют.

Какие три пункта Формулы мира могут поддержать на Саммите

Владимир Зеленский отметил, что на Саммите в Швейцарии будет вынесено 3 из 10 пунктов Формулы мира Украины.

Первый из них – это ядерная энергетическая безопасность, второй – продовольственная, судя по всему имеется в виду свободное судоходство в украинских портах, а третий пункт – обмен пленными по принципу всех на всех и возвращение украинских детей из России.

При этом главные пункты Формулы мира, такие как вывод российских войск на границы 1991 года, а также выплата репараций не упоминается. Вероятно, причина в том, что по ним пока нет консенсуса.

Мне кажется, что эти три пункта вынесли из-за того, что они вызывают меньше всего оговорок среди стран, которые будут на Саммите. Это довольно циничный момент, но надо понимать, что в вопросе границ или репараций взгляды и подходы могут отличаться,

– отметил политолог.

Например, есть позиция Индии, которая не захочет серьезно ссориться с Россией, потому что это невыгодно учитывая их торговлю, экономические интересы. Зато по ядерной и продовольственной безопасности никаких вопросов не возникает.

Страны, которые не обладают ядерным оружием, не хотят, чтобы оно распространялось и появилось в тех странах, с которыми у них могут быть какие-то споры. А государства, которые имеют ядерное оружие, боятся прецедента его использования на поле боя. Ведь это окончательно откроет ящик Пандоры.

Относительно продовольственной безопасности все понятно. Для всех стран вопрос продовольствия является чрезвычайно актуальным. Вообще эта проблема ключевая даже для ООН, потому что именно Украина является одним из главных экспортеров зерна в страны, которые страдают от голода,

– подчеркнул Рейтерович.

И наконец обмен пленными – это важная гуманитарная история. Более того, она имеет "имиджевое" влияние для всех стран, участвующих в Саммите мира. Ведь это абсолютный нонсенс, когда в XXI веке продолжается такая полномасштабная война, а Россия отказывается проводить цивилизованные обмены.

Поэтому эти три вопроса вынесли из-за того, что вокруг них будет проще всего собрать определенный консенсус, все остальное будут решать уже после того, как подпишут финальный документ.

Тогда и станет понятно, какие страны готовы активно присоединиться к процессу и как они могут давить на Россию, чтобы заставить ее выполнить те положения международных документов, которые страна-агрессор нагло нарушила после 24 февраля 2022 года.

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