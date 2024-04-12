Бесспорные бонусы: почему Китай так хочет вмешаться в обсуждение мира в Украине

Китай стремится приобщиться к саммиту мира, который будет проходить в Швейцарии в 2024 году, и получить роль посредника между Украиной и Россией. Это позволит Пекину получить определенные бонусы.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что таким образом Китай будет членом лидеров мировой политики высокого уровня. Между тем Кремль пресмыкается перед Пекином ради выгоды, однако ему это не поможет.

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Политика высокого уровня

По словам Березовца, Китай очень хочет быть вовлеченным в процесс урегулирования, как выражается Пекин, "конфликта", а не войны, ведь от такого посредничества есть бесспорные бонусы. Китай неоднократно пытался выступать в роли посредника и он понимает, что вход в политику мирового топ-уровня невозможен без того, чтобы быть вовлеченным в широких переговорных процессах.

Китай в свое время активно участвовал в попытках посредничества между государствами Залива: между Королевским домом саудитов и Ираном, которые имеют между собой давние споры. Эта миссия Пекину удалась.

Война России против Украины дает совсем другую площадку, потому что это Европа. Это топовая площадка, по сравнению со всеми остальными. Китай таким образом стремится застолбить за собой место медиатора,

– отметил политолог.

Геостратегические амбиции

Китай, по словам Березовца, имеет достаточно большие и далекие геополитические амбиции. Пекин будет использовать роль переговорщика для их реализации.

Западу нужно быть очень осторожным и попытаться минимизировать влияние Китая, чтобы Китай не реализовал свои амбиции стать второй сверхдержавой. Они к этому очень стремятся,

– подчеркнул политолог.

Саммит мира и влияние Китая на Россию

Владимир Зеленский выразил позицию, что Китай должен присутствовать на саммите мира в Швейцарии. В частности отмечали, что было бы хорошо, если бы приехал сам Си Цзиньпин.

Саммит мира пройдет в середине июня в Швейцарии вблизи города Люцерн. По заявлениям швейцарского правительства, эта конференция состоится для обсуждения мира в Украине. Пока точно неизвестно, какие страны примут участие в саммите.

По мнению Березовца, избежать роли Китая вряд ли удастся, ведь официальная власть Пекина – это единственная власть в мире, которая может иметь решающее влияние на позиции Владимира Путина.

Однако мировые аналитики не пришли к согласию относительно степени влияния Пекина на политику Москвы. Кто-то считает ее абсолютной, но большинство придерживаются мнения, что влияние Китая на Путина преувеличено.

Китай, по словам политолога, поставил Россию в монопольную зависимость, ведь он является крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов. Однако с другой стороны нельзя переоценивать это влияние, потому что Путин руководствуется своей логикой.

Кремль откровенно пресмыкается перед Пекином, напоминает, что, мол, Москва и Пекин – это две равнозначные столицы, которые формируют другой полюс мира. Однако в Китае так Россию не воспринимают. Это следует из официальных китайских источников пропаганды, где отношение к России является не таким, как к равноправному партнеру,

– отметил Березовец.

По мнению политолога, Путин должен от кого-то зависеть. Если наступит критическая фаза, надо рассчитывать на кого-то "взрослого", кем и является Китай. Несмотря на то, что Пекин имеет свои амбиции, он все равно будет двигаться по логике не конфликтности с Западом и США.

Мы не будем давать советы Путину, что ему нужно быть осторожным с Си Цзиньпинем, потому что чем менее он осторожен, тем лучше это для нас,

– прокомментировал Березовец.

Философия Китая

Политолог отметил, что Китай очень осторожно относится к формированию альянсов и переходу в конфликтную фазу. Это является глубинной исторической философией, которая построена на религии буддизма. Несмотря на официальный статус коммунистического государства такие традиции глубоко спрятаны внутри китайской элиты.

"Это мощная страна с большим аналитическим аппаратом спецслужб. В отличие от России, Китай удачно проводит свою политику. Это подтверждается тем, как им удалось оттеснить Запад и США от Ближнего Востока, как они усилили свое влияние в Латинской Америке, Африке и Азии", – добавил Березовец.

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