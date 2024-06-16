В Швейцарии завершился Саммит мира: каких результатов удалось достичь

Первый Глобальный саммит мира, который провели в Швейцарии, подошел к концу. За два дня насыщенной работы лидеры и представители стран заверили Украину в дальнейшей поддержке и выразили свое видение справедливого мира.

По итогам саммита 80 из 92 стран подписали совместное коммюнике, в котором поддержали три пункта из украинской формулы мира. Подробнее о результатах Глобального саммита мира с места событий рассказала ведущая 24 Канала Ирина Узлова.

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Итоги саммита

В течение 15 – 16 июня на швейцарском курорте Бюрденшток собрались представители 92 стран, чтобы обсудить украинскую формулу мира. Владимиру Путину, после саммита, пришлют конкретный план по украинским условиям.

Мировые лидеры неоднократно подчеркивали, что агрессия неприемлема, а Россия должна вернуться к принципам Устава ООН. Украину на саммите поддерживали беспрекословно.

Есть и также конкретные шаги, которые были приняты и подписаны в итоговом коммюнике саммита. 80 стран поддержали три главных пункта украинской формулы мира, которые обсуждали в рамках Глобального саммита мира. Речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности, обмен пленными в формате "всех на всех", а также возвращение в Украину незаконно похищенных детей с оккупированных территорий.

Дальнейшее достижение целей

Одной из главных определенных целей является деоккупация Запорожской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это должно происходить дипломатическим путем. По его мнению, стороны будут встречаться на платформе одного из государств, где будут обсуждать ядерную безопасность. В рамках этой платформы уже будут нарабатывать конкретный план деоккупации.

В частности, в тексте совместного коммюнике говорится о том, что ни один ядерный объект не должен находиться в руках агрессора. Они должны быть под полным суверенным контролем Украины и работать, соблюдая принципы МАГАТЭ и под ее наблюдением. В то же время интересно добавить, что представителей МАГАТЭ на мирном саммите не было.

Кроме того, на саммите поднимали вопросы продовольственной безопасности, которая волновала, в частности, страны Глобального Юга и Африки, представители которых присутствовали на конференции. Продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставки продуктов. Это напрямую связано с безопасным судоходством и соответственно доступом к морским портам Черного и Азовского морей.

Безусловно, важным пунктом украинской формулы мира является освобождение всех военнопленных. Обсуждали именно формат "всех на всех".

Достижение мира будет происходить в рамках устава ООН, на базе международного права. 3 вопроса, которые озвучили на саммите, является лишь первым этапом. В дальнейшем ко второму саммиту мира будут приобщать и другие позиции из 10 шагов Владимира Зеленского о справедливом мире.

Кто не поддержал совместное коммюнике

Глобальный саммит мира продемонстрировал, что Россия все еще доминирует на Глобальном Юге. Однако, например, Чили и Гана показали, что находятся на стороне Украины. Представители стран отмечали соблюдение территориальной целостности, незаконности депортации украинских детей.

Пока на нейтральной стороне есть:

Бразилия;

Саудовская Аравия;

Мексика;

ЮАР;

Индия;

Индонезия;

Бахрейн;

Армения;

Таиланд;

Ливия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Колумбия;

Ватикан.

Эти государства не подписали совместного коммюнике. В то же время сделать это могут в любой момент. Интересно, что присоединились к итоговой декларации Венгрия, Словакия и Сербия.

Стоит отметить, что глава МИД Швейцарии сообщил, что следующий саммит мира может пройти еще до выборов в Соединенных Штатах Америки, которые запланированы на 5 ноября.