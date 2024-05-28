Путин будет аплодировать стоя, если Байден проигнорирует Саммит мира, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что в случае игнорирования президентом США Джо Байденом Саммита мира в Швейцарии глава Кремля будет очень доволен. Также президент Украины рассказал, от кого еще он ждет ответа относительно присутствия на этом мероприятии.

Об этом Зеленский подробнее рассказал во вторник, 28 мая, на пресс-конференции в Брюсселе, информирует 24 Канал.

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"Не очень сильное решение"

Украинский гарант отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.

Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия". Он считает, что присутствие Байдена нужно на Саммите мира, нужно другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки.

Неприсутствие его (Джо Байдена – 24 Канал) – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя,

– добавил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, наше государство также ожидает ответа относительно присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.

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