Путин боится Саммита мира и собирается устроить какую-то свою платформу, – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин боится Глобального саммита мира, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу. Поэтому некоторые мировые лидеры еще не высказались по этому мероприятию.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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Путин пытается сорвать Саммит мира

Путин боится этого саммита (Саммита мира – 24 Канал), пытается его сорвать и устроить какую-то параллельную платформу. Поэтому есть лидеры, которые еще не высказались. Если есть те, кто может поддержать Россию, то они поддерживают сегодня войну,

– заявил Зеленский.

Украинский президент выразил благодарность главе правительства Бельгии Александру Де Кроо за принципиальную поддержку Глобального саммита мира.

По словам Зеленского, есть только 2 сценария развития событий: "или реальный мир, или дальнейшее расширение войны".

"Мы видим, что Россия делает все ради второго сценария, пытается сорвать Саммит мира. Спасибо каждому лидеру, каждому государству, которые это понимают и делают все, чтобы Саммит мира действительно мог стать принуждением России к миру. Это абсолютно возможно", – подчеркнул гарант.

Зеленский отметил, что все зависит от того, насколько решительными будут лидеры мира и от того, "что каждое государство на самом деле выбирает, хочет ли установить реальный мир, или устраивает та ситуация, которая сейчас – то есть устраивает война".

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