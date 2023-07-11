Что означает эмоциональное сообщение Зеленского относительно саммита НАТО: политолог назвал 3 главных элемента
По дороге на саммит НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике условия союзников. В заявлении украинского лидера можно увидеть 3 вещи.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, от саммита НАТО не стоит ждать невозможных вещей.
К теме Украина заслуживает уважения, – Зеленский на пути в Вильнюс раскритиковал условия союзников
Заявление Зеленского имеет 3 момента
Олег Саакян отметил, что прежде всего в сообщении президента можно прочесть, что решение еще не принято, формулировка не готова. Также Украина продолжает выступать с позицией серьезного давления на нерешительную часть стран-партнеров в частности.
Это стратегия, избранная украинским руководством достаточно давно, дает свои плоды. Владимир Зеленский в очередной раз решил давить на этот вопрос накануне своего прилета в Вильнюс, соответственно переговоры еще продолжаются,
– сказал он.
Еще один элемент заявления Зеленского о том, что переговоры проходили без Украины.
"Видимо, это единственная часть в заявлении президента Зеленского, с которым я не могу полностью согласиться. Поскольку это саммит НАТО, там встречались страны, входящие в Альянс. Поэтому логично, что у них есть свой внутренний формат, где Украина не может и не должна присутствовать", – считает политолог.
Саакян о заявлении президента: смотрите видео
Трамплин для саммита в Вашингтоне
По мнению политолога, результаты саммита в Вильнюсе будут достаточно оптимистичными. Конечно, не стоит ожидать от НАТО невозможного. Однако решения, о которых уже известно, очень хороши для Украины.
По всем трем направлениям, которые задекларированы: вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности для Украины, долгосрочные программы сотрудничества, будет серьезный сдвиг вперед. У Вильнюса есть все шансы стать серьезным трамплином перед саммитом в Вашингтоне через год,
– убежден Саакян.
Заявление Зеленского
- Президент Украины Владимир Зеленский по дороге на саммит НАТО заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе, ведь это уважение. Однако Украина также заслуживает уважения.
- Зеленский подчеркнул: поступила информация, что обсуждаются формулировки без Украины. Он подчеркнул, что абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины.
- Президент Украины объяснил, что это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.
- Украинский лидер отметил, что в этом случае остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. Для страны-агрессорки это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на сообщение Зеленского. Он отметил, что НАТО приняло решение принять Украину без ПДЧ. Путь предполагает практическую помощь в обеспечении полного взаимодействия Украины и НАТО, создания Совета Украина – ЕС и устранения необходимости плана действия. Вместо двух шагов перед Украиной – один.
- Столтенберг подчеркнул, что когда Украина выполнит условия, она получит приглашение. По его словам, для этого нужна победа, ведь, если ее нет, нет оснований говорить о членстве.