Что означает эмоциональное сообщение Зеленского относительно саммита НАТО: политолог назвал 3 главных элемента

По дороге на саммит НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике условия союзников. В заявлении украинского лидера можно увидеть 3 вещи.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, от саммита НАТО не стоит ждать невозможных вещей.

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Заявление Зеленского имеет 3 момента

Олег Саакян отметил, что прежде всего в сообщении президента можно прочесть, что решение еще не принято, формулировка не готова. Также Украина продолжает выступать с позицией серьезного давления на нерешительную часть стран-партнеров в частности.

Это стратегия, избранная украинским руководством достаточно давно, дает свои плоды. Владимир Зеленский в очередной раз решил давить на этот вопрос накануне своего прилета в Вильнюс, соответственно переговоры еще продолжаются,

– сказал он.

Еще один элемент заявления Зеленского о том, что переговоры проходили без Украины.

"Видимо, это единственная часть в заявлении президента Зеленского, с которым я не могу полностью согласиться. Поскольку это саммит НАТО, там встречались страны, входящие в Альянс. Поэтому логично, что у них есть свой внутренний формат, где Украина не может и не должна присутствовать", – считает политолог.

Саакян о заявлении президента: смотрите видео

Трамплин для саммита в Вашингтоне

По мнению политолога, результаты саммита в Вильнюсе будут достаточно оптимистичными. Конечно, не стоит ожидать от НАТО невозможного. Однако решения, о которых уже известно, очень хороши для Украины.

По всем трем направлениям, которые задекларированы: вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности для Украины, долгосрочные программы сотрудничества, будет серьезный сдвиг вперед. У Вильнюса есть все шансы стать серьезным трамплином перед саммитом в Вашингтоне через год,

– убежден Саакян.

Заявление Зеленского