Гарантии безопасности или общая декларация: что могут подписать прямо сейчас на саммите НАТО

Вскоре участники саммита НАТО должны подписать общую декларацию о поддержке Украины. Однако о конкретных гарантиях безопасности в документе речь не идет.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Вильнюса София Назаренко. Как известно, Украина может вступить в Альянс без ПДЧ, но неизвестно когда.

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Общая декларация в поддержку Украины от стран "Большой семерки" так и называется Support for Ukraine. Перед подписанием лидеры стран выступили со вступительным словом.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Они должны обсудить поставки дальнобойных ракет для Украины.

О чем декларация

Мировые лидеры планируют предоставить Украине долгосрочную безопасность и экономическую поддержку, а также создать "программу реформ" для скорейшей евроатлантической интеграции.

В частности, говорится о следующих шагах:

обеспечение устойчивых сил, способных защитить Украину и умерить российскую агрессию в будущем;

укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в частности путем реконструкции и восстановления;

создание благоприятных условий для экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность;

предоставление технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, возникших в результате российской войны;

предоставление Украине возможностей продолжать реализацию реформ для продвижения к ее евроатлантическим устремлениям.

Что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Они должны обсудить поставки дальнобойных ракет для Украины.

29 июня издание Wall Street Journal сообщило, что США близки к моменту передачи Украине ATACMS, но неизвестно, когда это может произойти. Позже представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что не знает о каких-либо близких решениях насчет ATACMS.

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