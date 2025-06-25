Последний шанс убедить ввести санкции: какие ожидания от встречи Зеленского с Трампом

Дональд Трамп подтвердил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге 25 июня. Эта встреча может быть шансом убедить лидера США ввести новые мощные санкции против России.

Сейчас Трамп колеблется относительно решения по санкциям против России. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие заметил, что есть надежда, что встреча с Зеленским изменит ситуацию.

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"Эту встречу можно назвать последним шансом, чтобы убедить Трампа ввести санкции против России. Мы знаем, что европейские лидеры неделями, месяцами общались с Дональдом Трампом, задабривали его. Но им пока не удалось убедить его ввести санкции против России", – подчеркнул он.

Встреча может что-то изменить

Даниэль Ткие отметил, что сейчас настроения ожидания и неопределенности, потому что Трамп колеблется. Например, он сложно принимал решение об ударах по Ирану, его убеждали партнеры. Однако ситуация на Ближнем Востоке показывает, что лидера Штатов возможно убедить, и есть шанс, что он может изменить свою позицию.

Есть надежда, что встреча с Зеленским может что-то изменить. Потому что сейчас Владимир Путин унижает Трампа, ведь отказывается от перемирия, от прекращения огня на 30 дней, продолжает затягивать переговорный процесс. Это имеет не очень хороший вид для президента США, его рейтингов, предвыборных обещаний. Поэтому будем надеяться, что удастся убедить Трампа принять правильные решения,

– сказал ведущий.

"Это саммит Трампа"

Как рассказал ведущий, программа саммита начиналась с ужина с королем и королевой Нидерландов с участием лидеров государств-членов НАТО. В частности, президента США Дональда Трампа.

Интересно, что король Нидерландов Виллем-Александр предложил Трампу ночевать именно в его личном замке, где он живет с королевой и своими детьми. Американский лидер принял это предложение.

Он отправился на саммит НАТО. Он уже прибыл на саммит НАТО и участвует в этой программе. Но очень много моментов "задабривания" Дональда Трампа. Этот саммит можно назвать саммитом Трампа,

– подчеркнул Даниэль Ткие.

Также известно, что генсек НАТО Марк Рютте написал письмо Дональду Трампу. Президент США "слил" в сеть эту переписку. Согласно обнародованному скриншоту, Рютте поздравил Трампа и поблагодарил за решительные действия в Иране. Генсек Альянса хвалил американского лидера за то, что он настоял на увеличении расходов на оборону со стороны других членов НАТО.

Заметим, что генсек НАТО прокомментировал "слив" Трампом его комплиментарных сообщений. Марк Рютте заявил, что не видит никаких проблем с этим, потому что там нет ничего, что должно было бы оставаться тайной.