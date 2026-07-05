Саммит НАТО в Анкаре: военный эксперт честно ответил, на что может рассчитывать Украина

В Турции 7 – 8 июля состоится саммит НАТО. Партнеры Украины планируют предоставить ей 70 миллиардов евро в 2026 – 2027 годах.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала отметил, что, помимо стабильного поступления финансовой помощи на нужды обороны Украины, он ожидает от саммита более глубокой интеграции, даже без формальных деклараций о присоединении или неприсоединении нашего государства к НАТО.

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Саммит НАТО 2026: в чем заключается главная задача Украины?

Военный эксперт отметил, что с самого начала взаимодействия между Украиной и НАТО наше государство участвовало во всех военных операциях Альянса, несмотря на то, что не было членом этого объединения. Сергей Грабский рассказал, что лично 14 месяцев провел в тренировочной миссии НАТО в Ираке.

"Поэтому опыт работы у нас есть, мы знаем, как с этим работать. Наша задача – не декларации, а практические навыки, которые мы можем передать и получить. Плюс расширение спектра поставок вооружения и боевой техники, двустороннего сотрудничества, продолжение подготовки наших подразделений в учебных центрах НАТО, доступ к новым технологиям. Альянс должен это благословить", – считает Грабский.

Несмотря на все коллизии, НАТО, по его мнению, должно принять политическое решение о том, что для стран Альянса двустороннее взаимодействие с Украиной не будет каким-то преступлением. Это, по его словам, чрезвычайно важно, и не стоит забывать, что, несмотря на то, что сейчас наблюдается эйфорический увлечение дронами, списывать тяжелое вооружение и технику со счетов пока рано.

Почему? Потому что при проведении наступательных операций человек с точки зрения эргономики может за час пройти только 5 километров. А наступательная операция предполагает 25 – 30 километров в сутки. Нам нужна тяжелая техника, эффективные средства прикрытия (РЭБ или активная броня) и превосходство в воздухе,

– заявил Грабский.

То есть список потребностей Украины, как констатировал военный эксперт, на данный момент колоссально велик. Поэтому задача ее политиков и военных, вовлеченных в переговоры с представителями НАТО – сделать все возможное, чтобы пункты, определенные для этого саммита, были гарантированно выполнены на 100%. Грабский подчеркнул, что сегодня Североатлантический альянс – это чрезвычайно большой потенциал, которым Украине не стоит пренебрегать.

О целях Украины на саммите НАТО: смотрите в видео

О важности отдельных договоренностей с членами НАТО

Военный эксперт отметил, что Альянс принимает коллективное решение, которое требует консенсуса. Но при этом в НАТО существует такой способ действий, как взаимовыгодное партнерство. Он считает, что украинские представители должны в первую очередь работать на двусторонней основе, поскольку на групповых встречах, по его словам, принимаются только политические декларации.

Вся "кухня" НАТО работает за кулисами. Она является предметом двусторонних договоренностей или баланса и сдерживания отдельных групп участников Альянса. Наша задача – лавировать между интересами и разногласиями каждой страны НАТО, чтобы добиться наилучшего для нас результата,

– озвучил Грабский.

Военный эксперт подытожил, что делегация Украины на саммите в Анкаре должна сделать все возможное, чтобы НАТО прислушалось к нашему государству, а также каждая отдельная страна.