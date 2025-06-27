На саммите Украина получила нечто более важное, чем членство в НАТО

Украина неоднократно заявляла о стремлении стать членом НАТО, однако есть государства, которые не поддерживают это, что пока не позволяет получить приглашение в Альянс. Несмотря на это есть весомые сдвиги, которые положительно влияют на положение нашего государства.

Специалист по стратегическим коммуникациям, аналитик Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что Украина выжала максиму из саммита НАТО, который состоялся 24 – 25 июня 2025 года. Все потому, что сейчас Альянс переживает серьезный внутренний кризис. Есть дискуссии, способно ли это объединение защищать единство стран НАТО от потенциальной российской агрессии.

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Что НАТО может дать Украине

Юрий Богданов отметил, в сотрудничестве с НАТО оптимальным вариантом для нашего государства является то, чтобы Украина поэтапно становилась компонентом общей системы безопасности Европейского Союза и Альянса.

Наша страна уже постепенно становится частью стандартов и военных бюджетов этого объединения. Важным также еще является тот факт, что украинский военно-промышленный комплекс оказался гораздо более эффективным, чем ВПК Европы.

Это огромный успех, учитывая нынешние условия. Мы не могли ожидать политическое приглашение в НАТО, но Украина де-факто становится страной, которая интегрирована с НАТО,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Есть много стран, которые хотят создавать совместные предприятия с украинским военно-промышленным комплексом. Также есть те, кто готовы платить за оружие, которое изготавливают в Украине. Говорится о вооружении не только для Сил обороны, но и для собственных нужд.

"То, что мы видим финансирование для украинской армии, как части общей безопасности – это фундаментальные сдвиги, которых мало кто мог ожидать еще полгода назад", – отметил он.

Что повлияло на положение Украины

По мнению Богданова, недавние заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, вероятно, заставили членов Альянса осознать, что в Европе сейчас есть только одна армия, которая способна оказать сопротивление российской армии – это Вооруженные Силы Украины.

Поэтому мы (Украина – 24 Канал) де-факто стали главной частью европейской военной промышленности,

– подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям.

Он подытожил, что для нашего государства сейчас гораздо выгоднее получать оружие и деньги от партнеров, чем любые политические декларации. Мол, лучшей гарантией безопасности в современных реалиях является наличие мощных вооруженных сил, мощного сектора безопасности и способность себя защитить.

По словам Юрия Богданова, к сожалению, альянсы, договора или союзы не действуют.

К слову, 25 июня на саммите НАТО Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. По словам президента Украины, разговор был длительным и содержательным – обсудили прекращение огня, закупку американских систем ПВО, сотрудничество в производстве дронов и защиту гражданского населения. Зеленский также передал Трампу реальную информацию с фронта, упомянув об обменах погибшими и результатах технических переговоров в Стамбуле.