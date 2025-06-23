Испания единственная выступила против увеличения расходов на оборону: почему изменила решение впоследствии

В Гааге 24–25 июня состоится саммит НАТО. На мероприятие прибыл президент США, который выдвинул требование к странам-членам Альянса.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер в эфире рассказала, что до последнего было непонятно, будет ли присутствовать на саммите НАТО в Гааге американский президент Дональд Трамп. Он уже поставил союзникам требование – согласовать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

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Испания сняла возражения

Категорически против этого выступала Испания, которая сейчас тратит лишь 1,3% своего ВВП на оборону. Поэтому премьер-министр страны Педро Санчес направил официальное письмо в Брюссель, назвав такое требование неконструктивным и неразумным.

В ответ Трамп выступил с критикой и заявил, что НАТО должно "разобраться с Испанией",

– сказала Андриана Кучер.

Она добавила, что, похоже, НАТО таки пришло к согласию, ведь Испания сняла свои публичные возражения по этому пункту. Так была достигнута ключевая договоренность об увеличении расходов на оборону странами-членами НАТО до 5% от ВВП.

Из них 3,5% – это непосредственно оборонные расходы, еще 1,5% – опосредованные расходы, связанные с обороноспособностью: дороги, мосты, поддержка Украины.

Эта формула будет оставаться в силе до 2035 года. Для Украины это позитивный сигнал, поскольку усиление обороноспособности Европы в такой турбулентный период означает рост субъектности.