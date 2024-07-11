Министр обороны Рустем Умеров подвел итоги работы украинской делегации на саммите НАТО. Он пояснил, что удалось обсудить важные вопросы с партнерами.

В частности, он подробно рассказал о результатах работы с каждой из стран. В частности, о Люксембурге, Нидерландах, Германии, Великобритании, Словакии, Чехии и Канаде.

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Итоги работы Украинской делегации

Люксембург

Удалось подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Люксембург продолжит оказывать военную помощь, поддерживать наши европейское и евроатлантическое направления, а также помогать в защите и восстановлении культурного наследия Украины.

Кроме этого, Люксембург выделил 80 миллионов евро на оборонную помощь в этом году и продолжит поддержку в течение следующего десятилетия. Также эта страна как солидер ИТ-коалиции предоставит возможности для обучения в киберсфере.

Нидерланды

Нидерланды выделили 300 миллионов евро на вооружение F-16 для Украины.

Это значительно укрепит оборону наших городов и усилит возможности Сил обороны Украины в воздухе. Также обсудили развитие оборонной промышленности Украины и планирование подготовки украинских пилотов, – написал Умеров.

Германия

Глава Минобороны отметил, что обсудили ситуацию на поле боя, борьбу с российскими управляемыми авиабомбами и разведывательными дронами.

Великобритания

По словам Умерова, продолжаются переговоры по расширению поддержки и усилению сотрудничества в военной сфере. Кроме этого, обсудили практическую реализацию решения о разрешении Британии на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Словакия

Умеров выразил благодарность за сотрудничество и готовность поддерживать Украину, а конкретные результаты встречи будут обнародованы позже, в частности, перспективы совместных проектов в энергетике, пограничной инфраструктуре, гуманитарном сотрудничестве.

Чехия

Умеров поблагодарил Чехию за инициативу, в рамках которой была доставлена первая партия боеприпасов для Украины. Это важная и своевременная помощь. Кроме этого, он рассказал, что удалось скоординировать позиции перед заседанием Совета Украина – НАТО, встречами коалиции ПВО и коалиции истребителей. Темами переговоров стали реализация чешской инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, европейская и евроатлантическая интеграция нашего государства.

Канада

С Канадой обсудили важные вопросы поддержки и сотрудничества с Канадой. Канада анонсировала новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов.