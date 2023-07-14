У Путина большие проблемы: диктатор дал понять, что решения НАТО были правильными

Итоги саммита НАТО для Украины очень утешительны. В этом, как ни странно, помог убедиться сам Владимир Путин. Он понимает, что перед ним возникают новые, очень сложные вызовы.

Владимир Путин понимает серьезность последствий саммита НАТО для России. Он уже начинает искать решения, которые могли бы ему помочь в будущем. Подробно об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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"Если бы Путин ничего, не сказал, то я бы ставил под сомнение эффективность саммита. Если по болотам нет реакции, тогда, пожалуй, мы что-то делаем неправильно. Но реакция есть, тем более они сами заявляют, что Украина будет в НАТО", – заметил Валерий Клочок.

На саммите приняли правильные решения

Хотя большая часть украинцев считала, что по итогам саммита НАТО Украина получит формальное приглашение на вступление в Альянс, не стоит недооценивать результаты саммита.

Как бы это ни звучало, но Путин помог понять, что все на саммите было сделано правильно. Он знает точно, что Украина в ближайшие месяцы получит приглашение в Альянс,

– подчеркнул Клочок.

Аналитик добавил, что еще на саммите США – Россия в Женеве 2021 года Джо Байден и Владимир Путин много говорили за закрытыми дверями. Протокольных заявлений сделано не было.

По всей видимости, еще с той встречи Байден понял намерения Путина и дал ему понять, что Украину не оставят и будут помогать ей столько, сколько потребуется. Речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о всем западном мире.

Валерий Клочок о реакции Путина на саммит НАТО: смотрите видео

У Путина серьезные проблемы

Эта позиция подтвердилась, в частности, на саммите в Вильнюсе. Страны "Большой семерки" и ряд других стран подписали гарантии безопасности. В ближайшее время будут заключаться двусторонние договоры. То есть это не будет что-то вроде Будапештского меморандума.

Это четкий посыл, что Украина будет у НАТО. Для Путина это большой вызов. Потому что задача не допустить расширения НАТО у него уже "в стороне". Это личная угроза для него,

– отметил Клочок.

Кстати, в итоговом коммюнике написано, что НАТО не собирается нападать на Россию. Хотя очевидно, что в стране-террористе об этом не будут говорить.

"В этой части показательно, что Путин очень испугался. В то же время вчера (13 июля – 24 Канал) в России появилось социологическое исследование, что ¾ россиян отрицают необходимость применения ядерного оружия в Украине. Это написано на ведущих росСМИ", – подчеркнул Клочок.

Исследование неизвестной социологической группы Владимир Путин может использовать в качестве оправдания, чтобы не применять ядерное оружие, которой раньше пугали со всех уголков.

Опять же это может быть показателем, что на саммите в Вильнюсе все же были приняты правильные решения в правильное время.

Проблемы в России – проблемы для мира

Джо Байден выразил понимание определенного разочарования украинцев, ожидающих других результатов. Однако есть вещи, которые следует выполнить за определенный промежуток времени.

Этот промежуток, в частности, обусловлен позицией России. Информация, которая сейчас появляется там серьезная и ее следует принимать во внимание. Хотя бы последние комментарии Путина о ПИК "Вагнера" – оказывается, это проблема больше, чем думалось. Проблема Путина,

– заметил Клочок.

Фактически Россия сейчас находится в парадигме "бандитских разборок" на уровне главы государства. Путин официально встречается с бандитами и это подтверждение того, что у власти такие же бандиты.

"Все у власти не только преступники и коррупционеры, а бандиты, которые убивают и насилуют людей по всему миру, не только в Украине. Это серьезный вызов всему западному миру. Потому что процессы в России нужно сделать контролируемыми", - пояснил Клочок.

Ситуация в России начинает выходить из-под контроля, что означает угрозу для всего мира.

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