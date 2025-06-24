В Гааге официально стартовал саммит НАТО: уже известно о первых договоренностях по Украине

В Гааге 24 –25 июня 2025 года будет проходить саммит НАТО. На это событие уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Кроме всего присутствующие также будут обсуждать и российско-украинскую войну, в частности поддержку нашего государства.

Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что Зеленский начал свое пребывание на саммите НАТО со встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Украинский лидер отметил, что наше государство полагается на союзников по НАТО, в том числе и в привлечении России к ответственности за международные военные преступления.

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Саммит НАТО для Украины

Андриана Кучер отметила, что главной интригой саммита НАТО является вопрос, состоится ли личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Гааге. Ведь пока неизвестно, прибудет ли туда лидер США.

Одной из причин было то, что Испания почти до начала саммита отказывалась увеличивать свои оборонные расходы, на чем настаивал Трамп. Однако впоследствии позиция испанской власти изменилась, вероятно, на это повлияли другие члены Альянса.

Таким образом партнеры и союзники по НАТО практически устранили все препятствия для пребывания Дональда Трампа на саммите. Но видим, что из-за обострения событий на Ближнем Востоке остается вопрос, приедет ли он,

– сказала ведущая 24 Канала.

Накануне Зеленский заявил, что очень рассчитывает на встречу с американским лидером.

"С той информации, которая есть у меня, по состоянию на сейчас, встреча еще не запланирована, но неожиданно все может измениться. Дональд Трамп может быть, например, завтра (25 июня – 24 Канал) присутствует на саммите НАТО", – предположила Андриана Кучер.

Кроме того, важным является то, что премьер Нидерландов отметил, что Украина будет упомянута в итоговом коммюнике НАТО, в частности союзники будут говорить о поддержке нашего государства и объявят мощный пакет помощи по противовоздушной обороны.

Важно! Заседание Совета Украина – НАТО решили не проводить, ограничившись лишь неформальным обедом. Несмотря на это, генсек Альянса Марк Рютте заверил, что поддержка Украины остается приоритетом. Ожидается, что в итоговых документах будет четко зафиксирована дальнейшая помощь Киеву.

Кроме встречи с Диком Схоофом у Зеленского запланированы и другие, однако информация с кем именно появится позже.