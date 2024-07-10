Путин этого боится: почему Кремль стремится не допустить вступления Украины в НАТО

Владимир Путин не раз угрожал Украине последствиями, если страна все-таки вступит в НАТО. На самом деле за этими угрозами скрывается многолетний страх диктатора.

Для путинского режима не так важно чтобы мы были внеблоковым государством, как то, чтобы никогда не были успешными. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что в случае вступления в НАТО, Украина будет иметь надежную оборону и сможет развиваться.

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Чего на самом деле боится Путин

"Самой большой угрозой главы Кремля является то, что Украина, вырвавшись из Советского Союза, достигнет успеха. Тогда у российских граждан также возникнут вопросы, почему они не могут быть такими, как украинцы", – сказал Станислав Желиховский.

Финляндию и Швецию, которые граничат с Россией и являются членами НАТО, страна-агрессор не воспринимает как своих вассалов, там нет нарративов из прошлого. Зато Украину, Грузию видит совсем в другой парадигме.

В этих странах Путин уже давно гибридными методами пытался установить свое влияние. Например, поставить "марионеточный" режим, сделать так, чтобы правительство было лояльным к России. Но Революция Достоинства, сопротивление оккупации сломали намерения Путина.

Поэтому сейчас диктатор изо всех сил хочет навязать Украине внеблоковость, и надеется, что мы начнем торговать своим евроатлантическим будущим, чтобы остановить боевые действия,

– подчеркнул Желиховский.

Это методы, которые Путин всегда использовал. Поэтому выдвигает различные ультиматумы, чтобы влиять на Украину даже в послевоенный период. А также для того, чтобы сохранить свое влияние в России, убедить граждан, что он главная фигура в стране.

Поэтому надеемся, что саммит НАТО в Вашингтоне станет весомой ступенькой на пути усиления обороноспособности Украины и к будущему членству в Альянсе,

– подытожил эксперт-международник.

Заметим, что в черновом варианте коммюнике саммита страны назвали путь нашего государства в Альянс "необратимым".