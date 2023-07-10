Каждое слово чрезвычайно важно: какой конкретики ждет Украина от саммита НАТО

В Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. Западные журналисты утверждают, что в итоговом коммюнике мероприятия якобы нет упоминания о членстве Украины в НАТО и даже так называемом "скором пути" в Альянс.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что следует дождаться финального документа. Ведь этот саммит НАТО примечателен тем, что до последнего продолжались баталии, каким образом зафиксировать каждую формулировку в заявлении Альянса относительно членства Украины. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Это определит дальнейшую судьбу Украины

Он отметил, что к примеру, "окончание войны" – это достаточно отвлеченный термин. А велись дискуссии по поводу возможного вступления нашей страны в Альянс именно после окончания войны России против Украины.

Однако "окончание активной фазы войны" – то есть прекращение боевых действий – имеет больше конкретики. Ведь это означает, что нет обстрелов, и это можно констатировать, как отсутствие боевых действий.

Также прекращение горячей фазы войны не означает ее окончания, потому что она может вестись другими методами. И состояние мира может быть не задекларировано в течение многих лет.

А потому для нас очень важно было, если бы в документах была зафиксирована такая фраза, как "прекращение активной фазы боевых действий". Потому что каждое слово очень важно. И именно поэтому за каждое слово продолжается упорная борьба,

– подчеркнул Мусиенко.

Все это определяет дальнейшую судьбу Украины в последующих отношениях с Североатлантическим союзом.

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Обезопасить от нареканий

Кроме того, Украина ждет еще одного важного решения от НАТО: чтобы страны-участницы каждая по своему усмотрению имели право заключать двусторонние соглашения с Украиной.

Эта договоренность необходима, чтобы обезопасить от нареканий, что какие-то страны-участницы Альянса принимают соглашения, не посоветовавшись с НАТО,

– отметил военный эксперт.

В контексте этого, примечательна новость о том, что концерт Rheinmetall в течение 120 дней собирается построить в Украине завод по производству бронированной техники. Ничто не может ускорить дислоцирование, например, немецкой системы IRIS-T, как размещение таких объектов в Украине.

Чем больше будет таких объектов, тем:

больше оружия будет производиться в Украине и у нас будет более быстрый доступ к нему;

больше нам поставят дополнительные системы вооружения, потому что оружие будет производиться здесь и это производство потребует определенной защиты;

у стран НАТО будет больше веры в то, что Украина устояла и состоялась как государство и в нем можно вкладываться в амбициозные и рискованные проекты.

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Саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля

Генсек НАТО Йенса Столтенберг заявил, что на мероприятии в Вильнюсе нашему государству объявят пакет решений, которые должны приблизить вступление Украины в Альянс. Он отметил, что пакет состоит из трех составляющих: