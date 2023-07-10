Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що варто дочекатися фінального документа. Адже цей саміт НАТО примітний саме тим, що до останнього тривали баталії, яким чином зафіксувати кожне формулювання в заяві Альянсу щодо членства України. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це визначить подальшу долю України

"Закінчення війни" – це досить абстрактний термін. А велись дискусії щодо можливого вступу нашої країни в Альянс саме після закінчення війни Росії проти України.

Проте "закінчення активної фази війни" – тобто припинення бойових дій – має більше конкретики. Адже це означає, що немає обстрілів, і це можна констатувати, які відсутність бойових дій.

Також припинення гарячої фази війни не означає її закінчення, тому що можуть вестися іншими методами. І стан мира може бути не задекларований протягом багатьох років.

А тому для нас дуже важливим було, якби в документах була зафіксована така фраза, як "припинення активної фази бойових дій". Тому що кожне слово надзвичайно важливе. І саме тому за кожне це слово триває вперта боротьба,

– наголосив Мусієнко.

Все це визначати подальшу долю Україні у подальших відносинах з Альянсом.

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Убезпечити від нарікань

Крім того, Україна чекає ще одного важливого рішення від НАТО: щоб країни-учасниці кожна на свій розсуд мали право укладати безпекові двосторонні угоди з Україною.

Ця домовленість потрібна, щоб убезпечити від нарікань, що якісь країни-учасниці Альянсу ухвалюють угоди, не порадившись з НАТО,

– відзначив військовий експерт.

І одним з елементів гарантії безпеки – так званого "ізраїльського варіанту", який пропонує Джозеф Байден, передбачає спільне виробництво зброї.

Новина про те, що концерт Rheinmetall протягом 120 днів збирається збудувати в Україні завод з виробництва броньованої техніки, є дуже важливою. Тому що ніщо не може пришвидшити передислокування, наприклад, німецької системи IRIS-T, як розміщення таки об'єктів в Україні.

Чим більше буде таких об'єктів, тим:

більше зброї буде вироблятися в Україні і ми матимемо швидший доступ до неї;

більше нам поставлять додаткові системи озброєння, тому що зброя буде вироблятися тут і це виробництво буде потребувати певного захисту;

у країн НАТО буде більше віри в те, що Україна встояла та відбулась як держава і в неї можна вкладати в амбітні і ризиковані проєкти.

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Саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня

Генсек НАТО Єнса Столтенберг заявив, що на заході у нашій державі оголосять пакет рішень, що мають наблизити вступ України до Альянсу. Він зазначив, що пакет складається з трьох складових: