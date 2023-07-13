Саммит НАТО показал поражение целей России, которые она постоянно повторяла во время войны, – ISW

11 и 12 июля состоялся саммит НАТО в Вильнюсе. Аналитики обратили внимание, что во время него было показано поражение целей России, которые будто стали причиной объявления войны против Украины.

Саммит НАТО, состоявшийся 11 и 12 июля в Вильнюсе, еще раз продемонстрировал провалы России. Напомним, что Кремль был уверен в том, что Киев удастся "взять за три дня". Но ни этого, ни других планов Путина воплотить в жизнь оккупантам так и не удалось.

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Россия не достигла целей

В Институте по изучению войны проанализировали "приглушенную реакцию России". По словам составителей отчета, она не соответствует действительности. Ведь саммит продемонстрировал, насколько вторжение страны-агрессора в 2022 году "отбросило назад цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну".

По сути, в России очень не хотели расширения НАТО. Альянс уже пополнила Финляндия. Более того, Турция согласилась заняться протоколом о вступлении Швеции. То есть то, против чего так активно боролись в Кремле, не сработало.

В то же время, стоит отметить, что на этом сами россияне после саммита акцента не делали. В Институте считают, что это, "вероятно, говорит о том, что Кремль усвоил эти поражения и не желает зацикливаться на них".

Собственно, ряд российских источников, говорят в отчете, о саммите НАТО пишут в бесстрастной и приглушенной манере. Но она "не соизмерима с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России".

Кремль отреагировал на саммит НАТО как-то вяло

В Институте также обратили внимание на публикации многих российских источников. Они утверждали, что якобы имели доступ к документам по планированию саммита. Мол, для них ни одна из договоренностей не стала неожиданностью.

Между тем многие военкоры говорят, что саммит якобы стал "провальным" для Украины. Свои слова они обусловили тем, что наше государство не получило немедленного членства в НАТО. Но мы и не ожидали этого, учитывая, что у нас продолжается полномасштабная война.

Дмитрий Медведев добавил, что участники саммита действуют "предсказуемо". Он также отреагировал на продолжение предоставления Украине военной помощи. По его словам, в таком случае Россия "продолжит преследовать те же цели в Украине".

Обратили внимание на шаблонную кремлевскую риторику от Дмитрия Пескова. Спикер Кремля заявил, что предоставление "гарантий безопасности" нашему государству со стороны G7 – "потенциально очень опасно". И что это, мол, посягает на интересы безопасности России.