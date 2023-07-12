Настоящие гарантии безопасности дает только вступление в НАТО: чего ждать от саммита в Вильнюсе

Страны большой семерки подготовили "исторические" гарантии безопасности Украины. Впрочем, единственной подлинной гарантией безопасности является вступление в НАТО, альтернатив этому нет.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог, журналист, офицер ВСУ Тарас Березовец. Он подчеркнул, что те гарантии безопасности, которые предложили Украине также важны, но это просто другой формат отношений.

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Это нельзя называть подменой понятий. Гарантии безопасности бывают разными, в частности у США есть такой тип взаимодействия как "ключевой союзник США вне НАТО". Такие соглашения заключены с Южной Кореей, Японией, Израилем, – и Соединенные Штаты реализуют эту политику в разных форматах, учитывая свои интересы,

– объяснил офицер ВСУ.

К примеру, за Тайвань американцы пообещали воевать, если возникнет подобная угроза, а за Египет, также входящий в перечень ключевых союзников, они не будут воевать. При этом Египет является одним из главных получателей американской военной помощи, на уровне с Израилем.

Гарантии бывают разными

12 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом, в частности, чтобы формализовать предоставленные гарантии. До этого трудно сказать, что именно предложат Украине.

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"Если США гарантируют предоставление определенного объема военной помощи ключевым союзникам, Украина также имеет право рассчитывать на это, даже после завершения полномасштабной войны. То есть может быть получателем американской помощи: как денежной - как на закупку вооружения, так и прямыми поставками оружия. Другие государства подобного уровня гарантий безопасности от США не имеют", – заметил Тарас Березовец.

Еще один формат гарантий – предоставление материально-технической и технологической помощи от союзников, как, например, помощь, которую нам оказывают Турция и Германия. Решение о создании военного производства в Украине тоже могут быть гарантиями безопасности.

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