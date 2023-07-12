От нас требуют 2 вещи: политтехнолог оценил перспективы вступления Украины в НАТО

По результатам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина официально получила возможность вступления в союз без ПДЧ. Чтобы стать членом Североатлантического союза, необходимо выполнить только две вещи.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог, журналист Тарас Березовец. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать эффективность саммита, ведь Украина смогла получить наилучший из возможных результатов в сложившихся условиях.

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Это действительно лучший результат для нас. Мы должны непременно воспользоваться этим шансом, потому что от нас требуют только две вещи: победить в войне и завершить процесс выполнения критериев членства в НАТО. Когда это может произойти? Через пол года – год после окончания войны,

– подчеркнул политтехнолог.

Не стоит медлить с реформами, следует проводить их сейчас, пока украинская армия героически противостоит российской, и тогда мы сможем присоединиться к Альянсу, возможно даже через полгода после того, как будет подписан мирный договор между Украиной и Россией.

Дипломатический успех в Вильнюсе

Украинская дипломатия смогла получить самый лучший результат из всех возможных. Мы не могли даже мечтать несколько месяцев назад, что нам разрешат пройти по пути стран Скандинавии, – Финляндии и Швеции, – и преодолеть дистанцию до НАТО в один этап, а не в два, как это должно было быть.

Украина в Вильнюсе достигла больше, чем кажется: смотрите видео

"Есть два обстоятельства, которые помешали получить приглашение. Во-первых, Украина должна формально соблюсти все критерии членства, а такое требование выдвигалось абсолютно всем без исключения кандидатам. Вторая причина – физическая неготовность отдельных членов к тому, чтобы присоединить Украину, или определить конкретные даты, когда это произойдет", – объяснил Березовец.

Саммит в Вильнюсе