"Украина сделает НАТО сильнее": слова Зеленского вызвали безумные овации в Вильнюсе

11 июля, в день старта саммита НАТО, Владимир Зеленский выступил перед многотысячной аудиторией в Вильнюсе. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина усилит Альянс.

Президент Украины выразил благодарность всем присутствующим, в частности, своему литовскому коллеге. А мощные слова Владимира Зеленского не оставили совершенно никого на площади безразличным.

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Зеленского поддержали овациями

Украина сделает НАТО сильнее,

– подчеркнул глава государства.

Его заявление произвело фурор. Все собравшиеся аплодировали и громко выкрикивали, поддерживая слова президента Украины.

Свою речь, которую глава государства произнес, он завершил лозунгами: "Слава Украине! Слава Литве!", что также вызвало очередную волну оваций.

После выступления исполнили гимн Украины и подняли флаг из Бахмута: смотрите видео

После этого президенты Украины и Литвы остались на сцене со своими первыми леди. Через мгновение музыкант исполнил гимн Украины и подняли флаг нашего государства, который привезли из Бахмута.

В конце исполнитель гимна воскликнул "Слава Украине" и вся толпа ответила – "Героям слава".

Все как завещал когда-то Степан Бандера в своей пророческой сегодня цитате: "И придет время, когда один скажет: Слава Украине! И миллионы будут отвечать: Героям Слава!"

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