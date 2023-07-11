"Украина сделает НАТО сильнее": слова Зеленского вызвали безумные овации в Вильнюсе
11 июля, в день старта саммита НАТО, Владимир Зеленский выступил перед многотысячной аудиторией в Вильнюсе. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина усилит Альянс.
Президент Украины выразил благодарность всем присутствующим, в частности, своему литовскому коллеге. А мощные слова Владимира Зеленского не оставили совершенно никого на площади безразличным.
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Зеленского поддержали овациями
Украина сделает НАТО сильнее,
– подчеркнул глава государства.
Его заявление произвело фурор. Все собравшиеся аплодировали и громко выкрикивали, поддерживая слова президента Украины.
Свою речь, которую глава государства произнес, он завершил лозунгами: "Слава Украине! Слава Литве!", что также вызвало очередную волну оваций.
После выступления исполнили гимн Украины и подняли флаг из Бахмута: смотрите видео
После этого президенты Украины и Литвы остались на сцене со своими первыми леди. Через мгновение музыкант исполнил гимн Украины и подняли флаг нашего государства, который привезли из Бахмута.
В конце исполнитель гимна воскликнул "Слава Украине" и вся толпа ответила – "Героям слава".
Все как завещал когда-то Степан Бандера в своей пророческой сегодня цитате: "И придет время, когда один скажет: Слава Украине! И миллионы будут отвечать: Героям Слава!"
Саммит НАТО в Вильнюсе: коротко о важном
- Начнем с важнейшей новости в этот день по состоянию на 20:30. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину готовы принять в Альянс без ПДЧ. В то же время подчеркнул, что важнейшее условие сейчас – завершение войны, развязанной Россией.
- После обеда стало известно, что Владимир Зеленский таки прибыл в Вильнюс. Заметим, что до последнего было непонятно, прилетит ли глава государства на саммит. В частности, после его резкого заявления о промедлениях со стороны членов Альянса.
- За этой ссылкой вы можете ознакомиться с основными тезисами с финального текста коммюнике саммита НАТО. Мы собрали самое важное как об Украине, так и о России и тех, кто помогает ей воевать против нашего государства.
- В этом же материале собрали самое интересное из самого Вильнюса. Узнайте, как в Литве поддерживают Украину и Владимира Зеленского. Спойлер: в Литве очень хотят, чтобы наше государство как можно скорее одержало победу и стало членом НАТО.